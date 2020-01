Kerstin Ott: Warum sie an Silvester zur Ersthelferin wurde

Nach ihrem Auftritt in der ZDF-Silvestershow am Brandenburger Tor hat die Sängerin Kerstin Ott auf ihrem Nachhauseweg einen schweren Unfall auf der Autobahn miterlebt – und wurde zur Ersthelferin.

Laut „Bild“-Zeitung war die 37-Jährige auf der A23 Richtung Hamburg unterwegs, als vor ihr auf der Störbrücke bei Itzehoe fünf Autos ineinander krachten. Grund sollen schlechte Witterungsverhältnisse und feuerwerksbedingter Nebel gewesen sein. Ott, die mit ihrer Frau Karolina und der 16-jährigen Tochter Lara unterwegs war, sei selbst nicht verletzt worden. Aber sie kam den Unfallbeteiligten sofort zur Hilfe.

„Es geht uns gut!“, schreibt die Sängerin nun in einem Instagram-Beitrag. „Das mussten wir nun erstmal zwei Tage verdauen, es waren natürlich sehr schockierende Momente. Wir sind dankbar und sehr froh, dass alle überlebt haben und wir so gut es geht helfen konnten.“

Kerstin Ott: Am Unfallort bitten sie Menschen um Fotos und Autogramme

Kerstin Ott kritisiert in ihrem Post auch das Verhalten anderer unbeteiligter Personen am Unfallort.„Schlimm ist, dass es Menschen gibt, die in so einer schrecklichen Situation an Fotos oder Autogramme denken können anstatt zu helfen. Das sind Dinge, die ich weder verstehen noch jetzt schon wegpacken kann“, schreibt die 37-Jährige weiter.

Abschließend bittet sie ihre Follower noch: „Passt gut auf euch und eure liebsten auf und fahrt jederzeit schön vorsichtig.“

Bei diesem Unfall kamen die Beteiligten mit leichten Verletzungen und Blechschäden davon. Schlimmer traf es Verkehrsteilnehmer, die in derselben Nacht auf der Störbrücke bei Itzehoe in der entgegengesetzten Richtung in eine Massenkarambolage verwickelt wurden. Dabei wurden drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt.

Schlagerstar Kerstin Ott – mehr zum Thema

Bekannt wurde Kerstin Ott durch das Lied „Die immer lacht“, das sie gemeinsam mit dem deutschen DJ-Team Stereoact aufgenommen hatte. In unserem Interview erinnert sie sich an ihren Duett-Hit mit Helene Fischer. Im Sommer 2017 heiratete Kerstin Ott ihre Freundin Karolina Köppen.

Im vergangenen Jahr nahm die Schlagersängerin an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil. In der fünften Live-Sendung schied sie aus.

(dpa/bf)