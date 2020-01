Harvey Weinstein vor Gericht: "MeToo"-Anhänger schauen nach New York

Harvey Weinstein steht ab Montag in New York vor Gericht

Er wird von vielen bereits als der Prozess des Jahres 2020 bezeichnet und von Menschen weltweit mit Spannung erwartet: Am Montag beginnt die Verhandlung gegen Harvey Weinstein, dem Hollywood-Filmproduzenten, der weltweit zum Symol sexueller Übergriffe von Männern in Machtpositionen geworden ist und dessen Fall die „MeToo“-Bewegung auslöste.

Entscheidend beim Prozess wird sein, ob der Fall auch vor einem Strafgericht besteht. Der Ausgang ist völlig offen. Es geht dabei nicht nur um Gerechtigkeit für Weinsteins mutmaßliche Opfer. Das Urteil, das am Ende steht, dürfte entweder Genugtuung oder Entsetzen bei Millionen Opfern von sexueller Gewalt auslösen.

Weinsteins Übergriffe waren ein offenes Geheimnis

Für viele wird nicht nur über den Multi-Millionär Gericht gehalten, sondern über ein Muster männlichen Machtmissbrauchs. Und Weinstein gilt für viele als ihr krassestes Beispiel. Nun müssen die Staatsanwälte juristisch beweisen, dass der 67-Jährige sich der Vergewaltigung, krimineller sexueller Handlungen und räuberischer sexueller Übergriffe schuldig gemacht habe.

Weinstein betonte immer wieder, jegliche Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Die Geschichte der Vorwürfe von Dutzenden Frauen gegen den Produzenten begann lange vor dem Dammbruch 2017, denn seine angeblichen sexuellen Übergriffe waren in Hollywood und in der Schauspielszene New Yorks jahrzehntelang ein offenes Geheimnis.

Bereits 1998 sagte Schauspielerin Gwyneth Paltrow über Weinstein: „Er wird dich zu ein oder zwei Sachen zwingen“, was sie damals im Zusammenhang mit PR-Terminen für Filme sagte. Später jedoch erklärte sie, von ihm belästigt worden zu sein. Sängerin Courtney Love antwortete 2005 auf die Frage einer Reporterin, was sie jungen Schauspielern in Hollywood rate: „Wenn Harvey Weinstein dich zu einer privaten Party ins „Four Seasons“ einlädt, gehe nicht hin.“

„MeToo“ wurde zur weltweiten Bewegung

Es dauerte trotzdem bis zum Oktober 2017, dass die „New York Times“ und der „New Yorker“ trotz aggressiver Klage-Drohungen über die Vorwürfe mehrerer Frauen berichteten. Den später mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Artikeln folgte eine Welle neuer Enthüllungen. Dutzende Frauen – darunter bekannte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Ashley Judd, Uma Thurman oder Salma Hayek – beschuldigten Weinstein, sie angefasst, sich ihnen aufgedrängt und in einzelnen Fällen auch vergewaltigt zu haben.

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Der Skandal um Filmproduzent Harvey Weinstein: Die Schauspielerin und Regisseurin Angelina Jolie sagte, sie habe in ihrer Jugend ein schlechtes Erlebnis mit Weinstein gehabt und danach nie wieder mit ihm gearbeitet. Andere Frauen habe sie vor einer Zusammenarbeit mit ihm gewarnt. Diese Schauspielerinnen werfen dem Filmproduzenten sexuelle Belästigung vor. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Harvey Weinstein habe Gwyneth Paltrow nach einem Casting in sein Hotelzimmer mitgenommen, seine Hände auf ihren Körper gelegt und ihr eine Massage angeboten, wie die Schauspielerin der „New York Times“ sagte. Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Michael Kors Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Auch Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong’o berichtet von Annäherungsversuchen Weinsteins. Er habe die 34-Jährige vor den Augen seiner Kinder in sein Schlafzimmer geleitet. Dort habe er angekündigt, seine Hosen auszuziehen. Nyong’o sei daraufhin aus dem Zimmer geflohen. Foto: Dennis Van Tine / imago/Future Image Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Kate Beckinsale schrieb auf Instagram, der Filmproduzent habe sie als 17-Jährige in sein Hotelzimmer eingeladen. Als Weinstein die Tür öffnete, habe er nur einen Bademantel getragen. Foto: Jean Cummings / imago/Cinema Publishers Collection Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Die britische Schauspielerin Lena Headey sagte, Weinstein habe sie ebenfalls in einem Hotelzimmer sexuell belästigt. Als sie sich dem Filmproduzenten entzog, habe er Headey grob in den Aufzug des Hotels geschoben. Foto: Paul Buck / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Weinstein soll die italienische Schauspielerin Asia Argento 1997 vergewaltigt haben. Dem „New Yorker“ sagte sie: „Wenn ich ihn sehe, fühle ich mich klein und dumm und schwach.“ Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Auch die US-Schauspielerin Rose McGowan soll von Harvey Weinstein vergewaltigt worden sein. Sie beschuldigt die Produktionsfirma Amazon Studios, ein Projekt mit McGowan fallengelassen zu haben, nachdem sie einem Amazon-Verantwortlichen davon erzählt habe. Foto: Peter Foley / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Model und Schauspielerin Cara Delevingne behauptete, Weinstein habe ihr in seinem Hotelzimmer befohlen, eine andere Frau zu küssen. Er soll zudem versucht haben, Delevingne einen Kuss auf den Mund zu geben. Foto: Tristan Fewings / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Oscar-Gewinnerin Mira Sorvino soll ebenfalls in einem Hotelzimmer von Weinstein belästigt worden sein. Zudem soll er eines Nachts unangekündigt vor ihrer Wohnungstür gestanden haben. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Nach Aussage der französischen Schauspielerin Lea Seydoux soll Harvey Weinstein in seinem Hotelzimmer unvermittelt auf sie losgegangen sein und versucht haben, sie zu küssen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Die Schauspielerin Heather Graham berichtete dem Branchenmagazin „Variety“, bei einem Casting habe Weinstein ihr gesagt, er habe die Erlaubnis seiner Frau mit anderen zu schlafen. Foto: imago stock&people / imago/Future Image Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Diese Frauen belasten Harvey Weinstein Auch Schauspielerin Ashley Judd berichtete von Belästigungen seitens des Filmproduzenten. In seinem Hotelzimmer habe Weinstein sie wiederholt gefragt, ob sie ihn massieren oder ihm beim Duschen zuschauen wolle. Foto: imago stock&people / imago/Xinhua Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weinstein gab Fehler zu, bestritt aber kriminelle Handlungen. Die Vorwürfe ergaben ein Muster: Der schwerreiche Weinstein, der die Branche dominierte und mit Filmen wie „Pulp Fiction“ Oscars einheimste, nutzte seine Macht und versprach jungen Frauen die große Karriere, um sie gefügig zu machen. Und wenn es doch Probleme gab, erkaufte er sich ihr Schweigen mit außergerichtlichen Einigungen.

Als die Anschuldigungen ans Tageslicht kamen, erkannten viele Frauen und auch einige Männer überall auf der Welt ihre eigenen Geschichten in denen der Weinstein-Opfer wieder. Sie begannen, sie unter dem Schlagwort „MeToo“ („ich auch“) zu sammeln. Das Spektrum reichte von blöden Sprüchen, unflätigem Verhalten bis hin zu jahrelanger Gewalt.

Weinstein freut sich auf den Prozess und will sich „reinwaschen“

Ein Jahr später gab es insgesamt 19 Millionen Tweets mit dem mittlerweile weltbekannten Hashtag. Die entfesselten Geschichten brachten vor allem in den USA eine Reihe von mächtigen Männern zu Fall, die „New York Times“ zählte vergangenen Herbst 201, darunter der Komiker Louis C.K. und Oscar-Preisträger Kevin Spacey. Das Verfahren gegen Kevin Spacey war im Juli 2019 überraschend eingestellt worden.

Harvey Weinstein unterdessen freut sich auf seinen Prozess, um sich von den Vorwürfen reinwaschen zu können, wie seine Anwältin Donna Rotunno kürzlich sagte. Sie kündigte eine aggressive Verteidigung für ihren Mandanten an: „Nur, weil jemand etwas behauptet, macht es das noch nicht wahr“. Daniel Richman, Jura-Professor an der Columbia Universität in New York, sagt unterdessen, dass es für das Weinstein-Lager darauf ankommt, Zweifel zu säen: „Generell sieht man in Fällen wie diesen Versuche, die Erinnerung von Zeugen anzugreifen oder nahezulegen, dass sie ein Motiv haben, sich Dinge auszudenken.“

„Das Ziel der Anklage wäre, zu zeigen, dass diese Frauen glaubhaft von Dingen berichten, die passiert sind, obwohl Erinnerungen verschwommen sein können“, so Richman weiter. Auch müsse erklärt werden, warum die Frauen nicht früher mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen seien. Eine weitere Hauptrolle im Prozess dürfte der Gesundheitszustand des 67-jährigen Weinstein spielen. Zuletzt kam er nach einem Autounfall mit Gehhilfe zu den Anhörungen.

Weinstein hat Produktionsfirma und Machtposition bereits verloren

Der Schlüssel für beide Seiten ist, die Jury für sich zu gewinnen. Sie allein entscheidet über Schuld oder Unschuld Weinsteins. „Alles ist möglich. Das heißt, die Geschworenen - wenn sie erst einmal ausgewählt sind - sind Menschen (...)“, sagt Experte Richman. Falls Weinstein schuldig gesprochen wird, kann er Berufung einlegen.

Die Golden Globes ganz in Schwarz Die Golden Globes ganz in Schwarz Die Golden Globes standen dieses Jahr ganz im Zeichen selbstbewusster Schauspielerinnen, die sich von Sexismus-Skandalen und erpresserischen Produzenten wie Harvey Weinstein und anderen Hollywood-Größen nicht unterkriegen lassen wollen. Hier sind Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon und Shailene Woodley zu sehen. Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Wer sich bei den Golden Globes solidarisch mit der #MeToo-Bewegung zeigen wollte, kam in Schwarz. Der Eleganz tat dies keinen Abbruch. Stolze Gewinnerinnen der Golden Globes (v. l. nach r.): Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon und Shailene Woodley, die Awards für die Serie "Big Little Lies“ gewannen. Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Strahlende Gewinner aus Deutschland: Diane Kruger (l.) und Fatih Akin gewinnen eine Auszeichnung für den besten nicht-englischsprachigen Film „Aus dem Nichts“. Der Film beschäftigt sich mit der Mordserie des NSU. Die Geehrten dürfen auch auf einen Oscar hoffen, der Film ist noch im Rennen in der Kategorie „nicht-englischsprachiger Film“. Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Fatih Akin bedankt sich überschwänglich. Foto: HANDOUT / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Angelina Jolie zeigte sich auf dem rotem Teppich mit Sohnemann Pax Thien Jolie-Pitt. Foto: Frazer Harrison / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Die Golden Globes ganz in Schwarz Später stand sie mit der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert auf der Bühne. Foto: Handout / NBCUniversal via Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Auch die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres mischte sich unter die Gäste und kam in Schwarz. Foto: Frazer Harrison / Getty Images Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Die Golden Globes ganz in Schwarz Ausgezeichnet wurde Gary Oldman für seine Rolle in dem Drama „Darkest Hour“. Der Brite kam wie seine weiblichen Kolleginnen in schwarz. Foto: Kevin Winter / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Den Golden Globe gab es auch für Elisabeth Moss für ihre Rolle in „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“. Foto: Greg Doherty / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Belohnt wurde Sterling K. Brown als bester Schauspieler in der TV-Serie „This is us“. Foto: Paul Drinkwater / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Die Golden Globes ganz in Schwarz Ganz in Schwarz: Die erste Riege der Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen hatten sich zuvor darauf geeinigt, mit der Farbe Schwarz ein Zeichen gegen Sexismus zu setzen. Nahezu alle folgten dem Aufruf. Hier sind Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek and Ashley Judd (v. links) zu sehen. Foto: Frederick M. Brown / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Aziz Ansari (Mitte) wurde für seine Serie „Master of None“ ausgezeichnet, in der er sowohl die Hauptrolle spielt als auch als Produzent fungiert. Mit ihm freuen sich Emilia Clarke und Kit Harington, bekannt aus „Game of Thrones“. Foto: Kevin Winter / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Viele Schauspielerinnen luden Aktivistinnen der Bewegung ein, so etwa Susan Sarandon, die mit Rosa Clemente kam. Clemente bezeichnete sich selbst als „Mutter, politische Kommentatorin, Hip-Hop-Aktivistin“. Foto: Frazer Harrison / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Tarana Burke (l.) twitterte als Erste unter dem Hashtag #metoo, hier ist sie an der Seite der Schauspielerin Michelle Williams zu sehen. Foto: Frazer Harrison / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Aktivistin Marai Larasi (l.) und Schauspielerin Emma Watson posieren vor der Verleihung für die Kameras. Foto: Frazer Harrison / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Die Golden Globes ganz in Schwarz Schauspielerin Meryl Streep und die Chefin der National Domestic Workers Alliance, Ai-jen Poo, die sich für die Rechte von Arbeitnehmerinnen in der Care-Arbeit einsetzt. Foto: Frazer Harrison / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Gewinnerin Saoirse Ronan bedankt sich für die Auszeichnung für ihre Rolle in „Lady Bird“. Foto: Handout / NBCUniversal via Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Schauspielerin und Autorin Greta Gerwig erhielt einen Globe für ihre Musical-Komödie „Lady Bird". Foto: Handout / NBCUniversal via Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Salma Hayek Pinault. Foto: HANDOUT / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Auch „Wonder Woman“ ist gekommen: Gal Gadot hat ihren Ehemann Yaron Versano mitgebracht. Foto: Frazer Harrison / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Die Golden Globes ganz in Schwarz Schauspielerin Viola Davis (bekannt u.a. aus „How to Get Away with Murder“) posiert für die Presse. Foto: Frazer Harrison / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Ewan McGregor bedankt sich für den Award, den er für seine Rolle in „Fargo“ erhielt. Foto: Handout / NBCUniversal via Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Society-Sternchen Paris Hilton kam zur Aftershow-Party. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Golden Globes ganz in Schwarz Last but not least wurde Moderatorin und Schauspielerin Oprah Winfrey mit dem Cecil B. Demille Award geehrt, eine Auszeichnung, die das Lebenswerk von Filmschaffenden würdigt. Foto: HANDOUT / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Doch wie auch immer der Prozess ausgeht: Weinstein hat bereits viel verloren. Seine Filmproduktionsfirma existiert nicht mehr, sein Ruf in der Branche ist genauso zerstört wie seine ehemalige Machtposition. Es scheint selbst bei einem Freispruch ausgeschlossen, dass er je wieder an seine beruflichen Erfolge anknüpfen kann.

Einen ganz eigenen Blick auf seinen Fall offenbarte Harvey Weinstein derweil vor einigen Tagen in einem Interview mit der „New York Post“. Er beklagte, er fühle sich wie „der vergessene Mann“ und forderte mehr Anerkennung für seine Verdienste für Frauen: „Ich habe mehr Filme produziert, die von Frauen gedreht wurden und die von Frauen handelten, als jeder andere“. Die Welle der Empörung folgte prompt.

Harvey Weinstein – Mehr zu dem Filmproduzenten und „MeToo“

Mitte Dezember 2019 war bekannt geworden, dass Weinstein sich in einigen Zivilfällen offenbar mit Klägerinnen einigen konnte. Die Klägerinnen sollen Geld erhalten und die Klagen fallen lassen.

Eigentlich hatte der Prozess gegen Weinstein bereits im September beginnen sollen. Doch der Beginn verzögerte sich. Eine weitere Frau hatte schwere Vorwürfe erhoben: „Sopranos“-Star Annabella Sciorra erklärte, Weinstein habe auch sie vergewaltigt. Was sich nach „MeToo“ veränderte, diese Folgen hat die Bewegung weltweit. (dpa/msb)