Bachelor 2020: Diese Kandidatinnen kämpfen um den Ex-Häftling

„Basti“ ist sein Spitzname. Von der Zeit in der Sendung erwartet er sich „Abenteuer und lehrreiche Tage“. Als Kind wollte er Feuerwehrmann werden. Das hat nicht geklappt, dafür ist er der diesjährige Bachelor: Sebastian Preuss. Größter Traum heute? Vater werden.

„Loyal, zuversichtlich und positiv“, beschreibt er sich. Seine größte bisherige Herausforderung ist es, sein Leben zu meistern und sich selbst kennenzulernen. Antworten wie aus einem Freundschaftsbuch.

Trotzdem werden sich die Kandidatinnen einen – im Sinne des Zuschauers hoffentlich – unterhaltsamen Wettkampf um die Rosen des Junggesellen liefern. Denn, das wissen Fans der Show, die Rose bedeutet den Verbleib in der Sendung. Und somit Chancen, irgendwann die Eine zu sein.

Der Bachelor 2020 – wir beantworten alle Fragen zu den Kandidatinnen, der Gefängnis-Vergangenheit des Bachelors und Änderungen in der zehnten Staffel.

Bachelor 2020: Wer sind die Kandidatinnen im Kampf um Sebastian Preuss?

Jenny Thiede, Jenny-Jasmin Krause Wegner, Jenny-Fleur Kuiper, Jenny Schneider und Jennifer Rath sowie ein Zwillingspärchen kämpfen unter anderem um das Herz des diesjährigen Bachelors. Damit liegt die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende eine Jenny an der Seite von Sebastian Preuss liegt, bei unschlagbaren 23 Prozent.

Das ist ganze Liste:

• Anna Mildenberger: Die 27-Jährige ist Restaurant- und Eventmanagerin und kommt aus Leimen.

• Birgit Schenkermayr: Die 27-Jährige ist Geschäftsführerin eines Start-ups aus Seitenstetten in Österreich.

• Denise-Jessica König: Die 26-Jährige arbeitet als Tennis-Coach in München.

• Desiree Zurga: Die 27-Jährige ist Marketing Managerin aus München.

• Diana Kaloev: Die 22-Jährige studiert Journalismus in Köln.

• Isabelle Pallmann: Die 28-Jährige studiert auf Lehramt und kommt aus Ludwigshafen.

• Jennifer Rath: Die 24-Jährige arbeitet als Versicherungskauffrau in Köln.

• Jenny-Fleur Kuiper: Die 26-Jährige ist Bürokauffrau aus Dortmund.

• Jenny Jasmin Krause-Wegner: Die 25-Jährige ist Zollbeamtin in Köln.

• Jenny Schneider: Die 26-Jährige ist Wimpernstylistin aus Freiburg.

• Jenny Thiede: Die 32-Jährige arbeitet als Tierpflegerin in Köln.

• Jessi Fiorini: Die 23-Jährige ist Content Creator aus Zug in der Schweiz.

• Jessica Brauns: Die 29-Jährige ist Augenoptikermeisterin aus Kassel.

• Judith Diaz Caballero: Die 28-Jährige arbeitet als Dolmetscherin in Köln.

• Laureen Pallmann: Die 28-Jährige studiert Kommunikationswissenschaft in Ludwigshafen.

• Leah Marie Kruse: Die 23-Jährige studiert Rechtswissenschaft in Hamburg.

• Linda Reschke: Die 24-Jährige ist Studentin aus Essen.

• Michele Stradomska: Die 24-Jährige arbeitet als Kosmetikerin und kommt aus München.

• Natali Vrtkovska: Die 24-Jährige ist Schadenssachbearbeiterin aus Coburg.

• Rebecca Elisa Hüttemann: Die 26-Jährige arbeitet als Make-up-Artist und wohnt in Gütersloh.

• Vanessa Guida: Die 27-Jährige ist ebenfalls Make-up-Artist und kommt aus Freiburg.

• Wioleta Psiuk: Die 28-Jährige ist Model aus Münster.

Warum saß der Bachelor Sebastian Preuss schon im Gefängnis?

„Bad Boys“ hat es ja schon öfter bei RTL gegeben. Aber Sebastian Preuss saß tatsächlich bereits ein. „Ich habe sehr viele Anzeigen wegen Körperverletzung bekommen. Bis ich wegen Wiederholungsgefahr in Stadelheim gelandet bin. Eine harte Zeit. Ich habe sogar meinen 19. Geburtstag hinter Gittern feiern müssen“, verrät er im Gespräch mit der „Abendzeitung“.

In Untersuchungshaft habe er für ein halbes Jahr gesessen. „Ich bin abgerutscht, habe mich an die falschen Freunde gehängt“, erklärte er in dem Interview. Nun aber sei er offen „für die ganz große Liebe“.

Was er sich wünscht, wenn er drei Wünsche frei hätte (wahrscheinlich abgesehen davon, nicht wieder im Knast zu landen)? „Gesund zu bleiben, viel zu lachen und Frieden auf der Erde.“ Der 29-jährige Münchner ist Kickboxer, amtierender Weltmeister, und führt außerdem seinen eigenen Malerbetrieb mit drei Angestellten.

Gibt es Regeländerungen beim Bachelor 2020?

Ja. In der ersten Nacht der Rosen darf Sebastian Preuss gleich nach dem ersten Kennenlernen drei Rosen an die Kandidatinnen verteilen. Quasi als Joker. Das geht aus einem Post des Senders auf Instagram hervor.

Woher kennen Trash-TV-Fans Jessi, Jenny T. und Wioleta bereits?

Unter den Kandidatinnen sind dem leidenschaftlichen Trash-TV-Zuschauer wohlbekannte Gesichter: Jessi nahm bereits an der Show „Love Island“ teil, für Wioleta reichte es bei „Germany’s Next Topmodel“ für kein Foto, aber immerhin für wenige Sekunden Sendezeit.

Jenny T. versuchte ihr Glück bereits bei „Kiss Bang Love“ – die Teilnahme war wohl ebenso erfolgreich wie das Format, das es mittlerweile nicht mehr gibt.

War Natali schon mal bei „DSDS“?

Korrekt. Immerhin bis in den Recall schaffte es Natali bei „Deutschland sucht den Superstar“. Und so viel will schon mal verraten sein: Ihr Gesangstalent stellt sie gleich in der ersten Folge unter Beweis. Damit sind wohl nahezu alle Castingshows abgegrast worden. Eigentlich ökologisch wertvoll.

Wie stellt sich Bachelor Sebastian Preuss seine Traumfrau vor?

„Sie muss selber nicht extrem sportlich sein, aber mir wäre es schon ganz recht oder ich würde es sehr schön finden, wenn sie ein bisschen sportlich ist, auf ihre Gesundheit achtet. Aber ich möchte nicht von ihr, dass sie fünf Mal in der Woche ins Fitnessstudio geht. Das wäre alles zu viel verlangt.“ Gnädig, der Herr.

Ob blond oder dunkelhaarig – das sei ihm egal. „Was kommt und was liebevoll ist, was ihr Herz ausschüttet, das erregt mich“, erklärt der Münchner. Und weiter: „Meine Frau sollte sehr offen sein und ein gutes Herz haben. Sie muss Interesse am Leben und an Menschen haben.“ Außerdem wäre es ihm ganz recht, wenn seine Frau ihm treu zur Seite stehe und ihn unterstütze bei dem, was er mache. Ob das auch umgekehrt gilt, bleibt offen.

Aber vielleicht ist es den Frauen auch gar nicht so wichtig: Der Sender fragte vorab die „Ladys“, was sie sich denn von einem Mann wünschen. Aus Zeitgründen und der Sorge in allzu niedrige kognitive Sphären abzudriften, hier die Zusammenfassung: Lächeln soll er. Und Humor haben.

Der Bachelor Sebastian Preuss mit Rose und Boxsäcken. (Weitere Bilder und Videos zur Sendung finden Sie auf tvnow.de) Foto: RTL

Was Sebastian Preuss gar nicht mag? Heuchelei, Alkohol, Drogen, Zigaretten. „Bin ich nicht der Typ dafür.“ Das könnte ja interessant werden. War nicht der Bachelor das Format, wo alkoholproduzierende Marken ganz dezent ihre Getränke platzieren?

Wo wird der Bachelor gedreht?

Wie schon im vergangenen Jahr geht es auch dieses Mal wieder nach Mexiko. Doch diesmal nicht nach Los Cabos, sondern auf die Halbinsel Yucatán.

Wie viel Geld bekommen die Kandidatinnen? Wie viel Geld bekommt der Bachelor?

Wer denkt, dass es bei dem Bachelor nur um die Liebe geht: Sorry für die Zerstörung sämtlicher Liebesträume. Neben TV-Zeit, Instagram-Followern und Aufmerksamkeit bekommen sowohl der Bachelor als auch die Kandidatinnen eine nette Gage, die allerdings in keinem Verhältnis zueinander steht.

Bachelorette: Das muss man über Gerda Lewis wissen Bachelorette- Das muss man über Gerda Lewis wissen

Laut „Bild“ soll der Bachelor eine Gage zwischen 30.000 und 70.000 Euro bekommen, die Kandidatinnen im Schnitt 3.500 Euro. Letztendlich sei es jedoch Verhandlungssache. Damen, von denen sich der Sender viel verspricht oder die bereits „prominent“ sind, werden entsprechend höher entlohnt als „Nobodys“.

Was wurde aus den Bachelor-Paaren?

Im Prinzip nichts. Bis auf eine Ausnahme: André Mangold und Jennifer Lange. In der Beziehung zwischen dem Bachelor 2019 und seine Auserwählten – wie soll sie anders heißen – Jennifer, scheint es gut zu laufen. Erst kürzlich dementierte der Ex-Basketball-Profi Schwangerschaftsgerüchte, die aufgrund eines ungünstig aufgenommenen Fotos aufkamen.

„Also, die Jennifer ist noch nicht schwanger, aber ihr seid natürlich die ersten, die es erfahren“. Die Betonung liegt auf dem Wort „noch“. Recht zügig zog die 26-Jährige für ihre Liebe von Bremen nach Bonn. Seitdem lassen die zwei ihre Followerschaft über Instagram an ihrer Liebe teilhaben.

Auch wenn die Kuppelshow derzeit nur eine funktionierende Partnerschaft verzeichnen kann, so gibt es doch ein Bachelor Baby. Angelina Heger warb in der vierten Staffel noch um Christian Tews, schied jedoch im Finale aus. Nach ihrer sechsmonatigen Beziehung mit Rocco Stark zog es sie wieder zurück in wohlbekannte Gefilde und die 27-Jährige datete für wenige Monate „Bachelor“ Leonard Freier. Nachdem diese Beziehung nicht hielt, suchte sie sich einfach einen anderen Bachelor.

Nämlich Sebastian Pannek, der sich in der siebten Staffel für Clea Lacy Juhn entschied (ihre Beziehung hielt immerhin eineinhalb Jahre). Seit Sommer ist die Beziehung zwischen Sebastian und Angelina öffentlich, seit diesem Monat ist bekannt, dass die beiden ein Kind erwarten.

Wie viele Bachelor-Kandidatinnen landeten im Dschungelcamp?

Für viele der Kandidatinnen ist der Bachelor erst der Anfang einer glitzernden Trash-TV-Karriere. Drei Formate fallen dabei besonders auf: Das Dschungelcamp, „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, „Promi Big Brother“ und der „Playboy“. In den Dschungel schafften es bereits Georgina Fleur, Melanie Müller, Angelina Heger, Kattia Vides und Evelyn Burdecki, die außerdem einen zweiten Kuppel-Versuch bei „Bachelor in Paradise“ wagte. Diese Stars kommen 2020 ins Dschungelcamp.

Auch wenn ihre Liebe zu Domenico de Cicco wohl nicht ganz erwidert wurde, konnte sie immerhin aus dem Dschungel mit dem Krönchen nach Hause gehen. Doch damit nicht genug: Georgina Fleur und Evelyn Burdecki hatten wohl nicht genug von Reality-Formaten und gingen gleich noch ins „Promi Big Brother“-Haus. Neben den beiden Damen ließen sich auch Ela Tas, Sarah Nowak, Jessica Paszka (die nach ihrer Teilnahme beim Bachelor selbst zur Bachelorette wurde) und Evanthia Benetatou 24 Stunden lang filmen.

Ex-Bachelor Daniel Völz: Darum wird Chris Töpperwien Dschungelkönig Ex-Bachelor Daniel Völz- Darum wird Chris Töpperwien Dschungelkönig

Schaut man so in die Statistik, fällt schnell auf, wer besonders geschäftstüchtig ist. Dazu gehört auf jeden Fall Jessica Paszka, die 2017 die Hüllen für den „Playboy“ fallen ließ. Ebenso wie Angelina Heger und Sarah Nowak. Doch auch weniger prominente Damen zierten mit ihrem Körper das Magazin: Anja Polzer, Alissa Harouat und Katja Kühne sowie Sissi Fahrenschon und Saskia Atzerodt.

Den Bachelor-Kandidatinnen steht also eine followerreiche Zeit bevor, auch wenn der Junggeselle ihnen nicht die letzte Rose überreicht.

Die Sendetermine

• 1. Folge: 08.01.2020

• 2. Folge: 15:01.2020

• 3. Folge: 22.01.2020

• 4. Folge: 29.01.2020

• 5. Folge: 05.02.2020

• 6. Folge: 12.02.2020

• 7. Folge: 19.02.2020

• 8. Folge: 26.02.2020

• 9. Folge (Finale): 04.03.2020