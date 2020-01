Schlafender Obdachloser in Berlin angezündet

Berlin. Beim Schlafen im Vorraum einer Bank ist ein Obdachloser in Berlin angezündet worden. Der Mann habe in der Nacht eine schwere Brandverletzung am Bein erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Das Hosenbein des 45 Jahre alten Mannes wurde demnach von einem Unbekannten angezündet. "Er gab an, dass er in dem Vorraum schlief und durch das Feuer an seinem Hosenbein wach wurde", erklärten die Ermittler. Es bestehe der Verdacht, dass ein flüchtiger Bekannter von ihm für die Tat in Frage komme, sagte ein Polizeisprecher.

