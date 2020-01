Fr, 17.01.2020, 11.45 Uhr

Im Libanon ist weiterhin kein Ende der Proteste in Sicht. Zuletzt gab es wiederholt gewaltsame Auseinandersetzungen - etwa hundert Demonstranten wurden zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von "willkürlichen Festnahmen". / TO COMPLETE VIDI1NT6TC_EN