Bei einem Brand in einem Pflegeheim für Behinderte in Tschechien an der Grenze zu Deutschland sind acht Menschen ums Leben gekommen.

Vejprty In einem Pflegeheim für Behinderte im tschechischen Teil des Erzgebirges ist in der Früh ein verheerender Brand ausgebrochen. Auch aus dem benachbarten Sachsen kommt Hilfe.

Acht Tote bei Brand in Behindertenheim an deutscher Grenze

Bei einem Brand in einem Pflegeheim für Behinderte in Tschechien an der Grenze zu Deutschland sind acht Menschen ums Leben gekommen. Vier Bewohner seien schwer verletzt worden, davon befinde sich ein Mensch in einem kritischen Zustand, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte der dpa.

Rund 25 weitere Menschen seien leicht verletzt worden. Viele Bewohner des Hauses mit dem Namen "Kavkaz" (Kaukasus) erlitten demnach Rauchvergiftungen.

Das Feuer, das sich schnell auf drei Räumlichkeiten ausbreitete, konnte im Laufe des Vormittags gelöscht werden. Es war am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache in dem Pflegeheim in der Kleinstadt Vejprty (Weipert) ausgebrochen. Der Ort liegt in der Verwaltungsregion Usti (Aussig) im Nordwesten Tschechiens und grenzt unmittelbar an die sächsische Gemeinde Bärenstein im Erzgebirgskreis.

Bei den Opfern handelte es sich um Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen und nicht, wie zunächst gemeldet, um Senioren. Die Einsatzkräfte riefen einen Großalarm aus. Nach Angaben des Sprechers trafen neben sieben tschechischen Rettungswagen auch zwei Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes aus dem sächsischen Annaberg-Buchholz am Unglücksort ein. Ein Hubschrauber konnte aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nicht starten.

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis eilte an den Unglücksort. Der 65-Jährige sprach bei Twitter von einer "schrecklichen Tragödie" und drückte den Hinterbliebenen sein Beileid aus. "Ich möchte allen versichern, dass die Ursachen des tragischen Brandes in Vejprty ordnungsgemäß untersucht werden", erklärte Innenminister Jan Hamacek. Die Überlebenden des Unglücks sollen vorübergehend in anderen Heimen eine Bleibe finden.

Die erste Meldung über den Brand sei kurz vor fünf Uhr in der Früh in der Einsatzzentrale eingegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ein Mitarbeiter des Nachtdiensts hatte den Notruf gewählt. In der gleichen Region waren im Jahr 1984 bei einer Brandkatastrophe in einer Anstalt für Behinderte in Nordböhmen 26 junge Frauen gestorben.