Tesla kracht in Baumarkt - Staatsanwaltschaft prüft Ursache

Nortorf. Nach einem tödlichen Unfall mit einem Tesla in Schleswig-Holstein soll ein Gutachter der Staatsanwaltschaft die Ursachen klären. "Wir wollen wissen, ob möglicherweise ein technischer Defekt des Tesla-Unfallautos vorlag oder ein Eigenverschulden der Fahrerin." Das sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler in Kiel. Zu den offenen Fragen gehöre auch, ob das Fahrzeug teilautonomes Fahren ermöglicht habe. Bei dem Unfall an einem Baumarkt war eine Seniorin ums Leben gekommen.