Berlin. Gegen neun Personen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehle ausgesprochen. Sie sollen mit ihren Autos Koks in Berlin ausgeliefert haben.

Clankriminalität: Kokain-Lieferdienst in Berlin gestoppt

In Berlin haben Ermittler am Donnerstag einen Kokain-Lieferdienst gestoppt. Er soll in der Hauptstadt 850 feste Kunden mit Drogen beliefert haben. Damit ist der Berliner Polizei ein großer Schlag gegen die Clankriminalität gelungen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten, wurden bei der Razzia 36 Objekte durchsucht, 9 Haftbefehle vollstreckt und 11 Autos beschlagnahmt.

Die Tatverdächtigen sind laut Mitteilung im Alter von 16 bis 36 Jahren. Sie sollen den illegalen Stoff im gesamten Stadtgebiet ausgeliefert haben. (jb/dpa)

