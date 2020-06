Corona-Hotspots in Deutschland - Interaktive Karte

Im Internet kursieren viele Theorien in Bezug auf das Coronavirus. Im Faktencheck können Sie ihr Wissen testen.

Karte: Corona-Hotspots in Deutschland und in der Welt

Das Coronavirus hat die Welt noch immer im Griff – Epizentren sich mittlerweile die USA und Brasilien

Insgesamt sind weltweit mehr als 8,4 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, über 450.000 sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben

Unsere interaktive Karte zeigt alle Infektionen, Todesfälle und die Zahl der Genesenen im Zusammenhang mit Covid-19 – in Deutschland, Europa und weltweit

Auch ein halbes Jahr nach dem ursprünglichen Ausbruch des Coronavirus im chinesischen Wuhan im Dezember 2019 ist kein Ende in Sicht. Das Epizentrum der Pandemie hat sich von China über einige Länder Europas in die USA und nach Brasilien verlagert.

In den USA sind bisher über 2 Millionen Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt, mehr als 118.000 sind daran gestorben. Brasilien ist mit über 955.000 Infizierten und rund 46.000 Toten weltweit auf dem zweiten Platz der am meisten von der Pandemie betroffenen Länder.

In Deutschland hat sich das Infektionsgeschehen verlangsamt, auch wenn es vereinzelt noch immer zu Ausbrüchen kommt. Über 189.000 Menschen haben sich seit dem Ausbruch des Virus in Deutschland infiziert, 8875 sind an den Folgen gestorben, rund 173.500 sind wieder genesen.

Coronavirus-Risikogebiete: Echtzeit-Karte zeigt Ausbreitung

Die interaktive Karte unserer Redaktion zeigt die Zahl sämtlicher aktuell bestätigter Fälle, der Todesfälle und der Patienten, die mittlerweile wieder als genesen gelten – nicht nur in allen deutschen Bundesländern, sondern auch in Europa und weltweit. Die aktuell Infizierten werden dabei rot dargestellt, Todesfälle schwarz markiert. Aber es ist auch zu erkennen, wo sich die Menschen wieder vom Coronavirus erholen (grüne Ringe).

Diese interaktive Karte zeigt die Ausbreitung des Virus in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt in Echtzeit an (Falls Sie Darstellungsprobleme haben, nutzen Sie bitte den Link unten).

Für Deutschland, Europa und die Welt gibt es jeweils eine eigene Ansicht mit Gesamtzahlen und einer Echtzeit-Rangliste aller betroffenen Länder beziehungsweise Bundesländer. Dabei zeigt sich deutlich, wie Deutschland langsam in die Spitzengruppe der Länder aufgestiegen ist, in denen sich das Virus am stärksten verbreitet. Coronavirus-Infektion – Typische Symptome, Dauer, Ursprung – wie überträgt es sich?

Zugleich zeigt die interaktive Karte auch, wie sich das Geschehen mittlerweile in die USA verlagert hat. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viele Infektionen und Todesfälle. Anhand der Daten lässt sich zudem erahnen, wie unterschiedlich schnell sich das Virus von Land zu Land verbreitet – und wie wirksam die politischen Maßnahmen sind, die ergriffen wurden.

Robert-Koch-Institut (RKI) weist Coronavirus-Risikogebiete aus

Nach der Aufhebung der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist die Ein- und Ausreise in 27 europäische Länder seit dem 15. Juni wieder möglich. Allerdings gilt dies nicht für Länder außerhalb der EU. Zudem warnt das Robert-Koch-Institut vor Risikogebieten, „in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht.“

Zu diesen Ländern gehören:

Afghanistan

Ägypten

Albanien

Algerien

Angola

Antigua und Barbuda

Äquatorialguinea

Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Äthiopien

Bahamas

Bahrain

Bangladesch

Barbados

Belarus

Belize

Benin

Bhutan

Bolivien

Bosnien und Herzegovina

Brasilien

Brunei

Burkina Faso

Burundi

Chile

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Dominica

Dominikanische Republik

Dschibuti

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Eswatini

Gabun

Gambia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Jamaika

Jemen

Kambodscha

Kamerun

Kasachstan

Katar

Kenia

Kirgisistan

Kolumbien

Komoren

Kongo DR

Kongo Rep

Korea (Demokratische Volksrepublik, Nordkorea)

Kosovo

Kuba

Kuwait

Laos

Lesotho

Libanon

Liberia

Libyen

Madagaskar

Malawi

Malaysia

Mali

Marokko

Mauretanien

Mexiko

Republik Moldau

Mongolei

Montenegro

Mosambik

Myanmar

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Nordmazedonien

Oman

Pakistan

Panama

Papua-Neuguinea

Paraguay

Peru

Philippinen

Russische Föderation

Saint Kitts und Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent und die Grenadinen

Sambia

São Tomé und Príncipe

Saudi Arabien

Schweden

Senegal

Serbien

Sierra Leone

Simbabwe

Somalia

Sri Lanka

Südafrika

Sudan

Südsudan

Surinam

Syrische Arabische Republik

Tadschikistan

Tansania

Thailand

Timor Leste (Osttimor)

Togo

Trinidad Tobago

Tschad

Türkei

Turkmenistan

Uganda

Ukraine

Usbekistan

Venezuela

Vereinigte Arabische Emirate

Vietnam

Zentralafrikanische Republik

USA – folgende Bundesstaaten bzw. US-Territories gelten derzeit als Risikogebiete:

– folgende Bundesstaaten bzw. US-Territories gelten derzeit als Risikogebiete: Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Iowa

Louisiana

Maryland

Mississippi

Montana

Nebraska

Nevada

North Carolina

Oklahoma

Oregon

Puerto Rico

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

West Virginia

Coronavirus: Daten in Echtzeit von nationalen und internationalen Behörden

Die Daten der Karten werden permanent aktualisiert – für die Staaten auf der Grundlage der Meldungen der WHO, europäischer, amerikanischer sowie chinesischer Behörden, welche die John Hopkins University (CSSE) zusammenträgt.

Für Deutschland werden sie um die Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) ergänzt: Wir beziehen die Fallzahlen der deutschen Bundesländer direkt von den offiziellen Pressemitteilungen und Meldungen der Landesgesundheitsämter, die sie entweder auf Ihren Webseiten veröffentlichen oder per Mail an ihre Presseverteiler schicken.

Das RKI zählt mittlerweile lediglich die elektronisch übermittelten Fälle, was zu starken Abweichungen zwischen den von den Ländern und dem RKI veröffentlichten Fallzahlen führt. Die weltweiten Daten beziehen wir von der Johns Hopkins Universität, die mittlerweile (mit etwas Zeitverzug) unsere Daten für Deutschland übernimmt. Wir versuchen, die offiziellen Zahlen so aktuell wie möglich zu halten.

Bei Darstellungsproblemen öffnen Sie bitte diesen Link:

Echzeit-Karte zeigt Risikogebiete des Coronavirus auf der ganzen Welt.

