Corona-Zahlen: Kurve, Verdopplung, Tote - Live-Karte mit allen wichtigen Statistiken

Das Coronavirus breitet sich weltweit unaufhaltsam aus

Das Epizentrum der Coronavirus-Pandemie hat sich mittlerweile in die USA verlagert

Nirgendwo sonst wurden bislang mehr Infektionen und Todesfälle in Folge einer Infektion mit Sars-CoV-2 registriert als in den Vereinigten Staaten

Das Robert-Koch-Institut weist mittlerweile keine Risikogebiete mehr aus

Das Auswärtige Amt hat eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen

Unsere interaktive Karte zeigt alle Infektionen, Todesfälle und die Zahl der Genesenen im Zusammenhang mit Covid-19 aus – in Deutschland, Europa und weltweit

Deutschland hat sich durch das Coronavirus in nur wenigen Wochen massiv verändert: Am 24. Februar waren gerade einmal 14 Fälle in Bayern bekannt, es gab zwei bestätigte Fälle bei Wuhan-Rückkehrern. Mitte April haben sich nun bereits mehr als 130.000 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 3100 Menschen sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Schulen sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt, die Grenzen für den Personenverkehr dicht – das Land ist im Stillstand. Doch auch Ausstiegsszenarien aus den strengen Corona-Maßnahmen werden nun verstärkt diskutiert – Alle News zum Coronavirus im Ticker.

Coronavirus-Risikogebiete: Echtzeit-Karte zeigt Ausbreitung

Unsere interaktive Karte zeigt die Zahl sämtlicher aktuell bestätigter Fälle, der Todesfälle und der Patienten, die mittlerweile wieder als genesen gelten – nicht nur in allen deutschen Bundesländern, sondern auch in Europa und weltweit. Die aktuell Infizierten werden dabei rot dargestellt, Todesfälle schwarz markiert. Aber es ist auch zu erkennen, wo sich die Menschen wieder vom Coronavirus erholen (grüne Ringe).

Diese interaktive Karte zeigt die Ausbreitung des Virus in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt in Echtzeit an (Falls Sie Darstellungsprobleme haben, nutzen Sie bitte den Link unten).

Für Deutschland, Europa und die Welt gibt es jeweils eine eigene Ansicht mit Gesamtzahlen und einer Echtzeit-Rangliste aller betroffenen Länder beziehungsweise Bundesländer. Dabei zeigt sich deutlich, wie Deutschland langsam in die Spitzengruppe der Länder aufgestiegen ist, in denen sich das Virus am stärksten verbreitet. Coronavirus-Infektion – Typische Symptome, Dauer, Ursprung – wie überträgt es sich?

Die interaktive Karte zeigt aber zugleich, wie sich das Geschehen mittlerweile in die USA verlagert hat. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viele Infektionen und Todesfälle. Anhand der Daten lässt sich zudem erahnen, wie unterschiedlich schnell sich das Virus von Land zu Land verbreitet – und wie wirksam die politischen Maßnahmen sind, die ergriffen wurden.

Robert-Koch-Institut weist keine Coronavirus-Risikogebiete mehr aus

Hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) zunächst noch die Coronavirus-Risikogebiete ausgewiesen, hat sich dies mittlerweile erübrigt. Da Covid-19 mittlerweile weltweit verbreitet ist und in einer erheblichen Anzahl von Staaten Ausbrüche der Lungenkrankheit registriert wurden, setzt das RKI die Ausweisung von Risikogebieten aus.

Ein Übertragungsrisiko bestehe dem RKI zufolge sowohl in Deutschland als auch in einer unüberschaubaren Anzahl von Regionen weltweit. Auch das Auswärtige Amt hat inzwischen eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen.

In China steigt die Zahl der Infektionen kaum noch, dagegen steigt dort der Anteil der Menschen, die als genesen gelten.

Coronavirus: Daten in Echtzeit von nationalen und internationalen Behörden

Die Daten der Karten werden permanent aktualisiert – für die Staaten auf der Grundlage der Meldungen der WHO, europäischer, amerikanischer sowie chinesischer Behörden, welche die John Hopkins University (CSSE) zusammenträgt.

Für Deutschland werden sie um die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) ergänzt: Wir beziehen die Fallzahlen der deutschen Bundesländer direkt von den offiziellen Pressemitteilungen und Meldungen der Landesgesundheitsämter, die sie entweder auf Ihren Webseiten veröffentlichen oder per Mail an ihre Presseverteiler schicken. Das RKI zählt mittlerweile lediglich die elektronisch übermittelten Fälle, was zu starken Abweichungen zwischen den von den Ländern und dem RKI veröffentlichten Fallzahlen führt. Die weltweiten Daten beziehen wir von der Johns Hopkins Universität, die mittlerweile (mit etwas Zeitverzug) unsere Daten für Deutschland übernimmt. Wir versuchen, die offiziellen Zahlen so aktuell wie möglich zu halten.

