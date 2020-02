Coronavirus: Zahl der Opfer in China steigt weiter

Eine Gemeindemitarbeiterin misst die Körpertemperatur einer Passantin in der Nähe der Kranichpagode in Wuhan.

Peking. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das neuartige Coronavirus ist in China erneut schnell gestiegen. Bis heute kletterte die Zahl der Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, innerhalb eines Tages um 3399 auf 34.546.

Die Zahl der Toten legte um 86 auf 722 zu. Das teilte die Gesundheitskommission in Peking mit. Allein die besonders schwer betroffene Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich in der Metropole Wuhan ausgebrochen war, meldete 81 neue Todesopfer. Außerhalb von Festland-China gibt es in mehr als zwei Dutzend Ländern über 270 weitere Fälle, davon 14 in Deutschland.