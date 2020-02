Bahn nimmt Fernverkehr allmählich wieder auf

Berlin. Die Deutsche Bahn hat damit begonnen, den Fernverkehr nach und nach wieder aufzunehmen. Im Laufe des Vormittags sollen die Züge in weiten Teilen Deutschlands wieder fahre. Eine Ausnahme ist Bayern, wo es noch stürmisch sei. Bahnkunden müssen den ganzen Tag über noch mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Bahn hatte den Fernverkehr am Abend wegen des Sturmtiefs Sabine eingestellt. Auch an den Flughäfen wurden zahlreiche Verbindungen gestrichen und auch auf den Straßen sorgte der Sturm für Behinderungen.

