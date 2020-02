Til Schweiger und neue Freundin schwer verliebt auf den Malediven

Til Schweiger weilt seit einigen Tagen auf den Malediven. Doch der Schauspieler und Regisseur ist nicht allein. Der 56-Jährige verbringt den gemeinsamen Urlaub mit seiner neuen Freundin in dem südasiatischen Land – und zeigt sich auf Instagram schwer verliebt.

Schweiger postete mehrere Fotos und Videos von sich und seiner deutlich jüngeren Begleitung am Strand, auf einem Boot oder in der Hotelbar. „Ich liebe dein Lächeln, Schildkröte“, schreibt er unter einem Foto, „Ich liebe dich so sehr, mein Schatz!!!!“ unter einem anderen.

Til Schweigers neue Freundin: Instagram-Follower kritisieren Altersunterschied

Viel ist noch nicht bekannt über Schweigers neue Liebe. Vor rund einem Monat sagte der Filmproduzent dem Radiosender Bayern 3, er habe seine neue Freundin bei der „NDR Talk Show“ kennengelernt – sie habe dort die Gästebetreuung gemacht. Laut „Bild“-Zeitung soll sie Sandra heißen, 25 Jahre alt sein und auch als Grundschullehrerin und Erzieherin in Hamburg arbeiten.

Til Schweiger und seine neue Freundin zeigten sich das erste Mal im Januar bei einem Boxturnier in Hamburg gemeinsam in der Öffentlichkeit. Foto: Matthias Wehnert via www.imago-images.de / imago images/Future Image

Viele von Schweigers Instagram-Followern gratulieren ihm zu seiner neuen Beziehung. Einige vergleichen den Schauspieler allerdings auch mit Schlagersänger Michael Wendler, dessen Freundin Laura auch wesentlich jünger ist als er. „Was ist denn mit dir los? Das kann deine Tochter sein“, kommentiert ein Nutzer und spielt auf Schweigers 23 Jahre alte Tochter Luna an.

(fmg/dpa)