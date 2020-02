Firma in Texas reißt das falsche Haus ab - "Herzzerreißend"

Die kuriosesten Einsätze der Polizei

Kuriose Polizeimeldungen: Auch wenn die Polizei täglich mit Gewalt und Unfällen kämpft, ist sie trotzdem immer wieder mit amüsanten Situationen konfrontiert. So etwa mit dieser Anfang Februar 2020: Ein 40-Jähriger schlug am Bahnhof in Haldensleben mit einem Metallrohr einen 32-Jährigen. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Angreifer in seine Wohnung. Dort hielt er es allerdings nicht lange aus – er kletterte nur mit Boxershorts bekleidet auf ein Hausdach, um dort ein Tänzchen einzulegen. Vermutlich wegen der sehr niedrigen Temperaturen kehrte er aber bald zurück in seine Wohnung, wo ihn das SEK erwartete.

Foto: Monika Skolimowska / dpa