Helen Mirren erhält Goldenen Ehrenbären bei Berlinale

Am Donnerstagabend hat Grande Dame Helen Mirren im Berlinale-Palast den Goldenen Ehrenbären bekommen. Das ist auch so etwas wie ein verfrühtes Geschenk, denn ähnlich wie die Berlinale kann die Schauspielerin dieses Jahr ein Jubiläum feiern. In ihrem Fall den 75. Geburtstag. Den aber erst im Juli....