Coronavirus Italien: Auswärtiges Amt warnt vor Reisen in diese Risikogebiete

Geschlossene Schulen und Touristenattraktionen, elf Städte unter Quarantäne: In Norditalien werden vorher undenkbare Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Rom/Berlin. Kein Land in Europa ist von der Verbreitung des Coronavirus so betroffen wie Italien. Alle neuen Informationen zur Lage in dem Land.

Coronavirus in Italien: Diese Regionen sind Risikogebiete

Kein Land in Europa ist von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus so betroffen wie Italien. Am Freitag gab es laut Zivilschutz mehr als 3800 Infizierte und 148 Tote im Zusammenhang mit Sars-CoV-2.

Um den Ausbruch der Epidemie einzudämmen, hat Italiens Regierung diverse Maßnahmen ergriffen: Für diverse Orte in Italien haben die lokalen Behörden ein Einreise-und Ausreiseverbot verhängt. Etwa 50.000 Menschen sind davon betroffen.

Das Auswärtige Amt in Deutschland hat inzwischen seine Reisehinweise für Italien erweitert. Seit Freitag rät die Behörde auch von Reisen nach Südtirol ab. Zuvor war von nicht nötigen Reisen in die Regionen Emilia-Romagna und Lombardei sowie in die Stadt Vo.

Bis zum 15. März bleiben alle Schulen und Universitäten des Landes geschlossen. Ein wichtiges Verfassungsreferendum wurde verschoben. Fußballspiele und andere Sport-Großveranstaltungen werden vorerst bis April vor leeren Rängen stattfinden. Am Mittwoch teilten die Veranstaltenden der Architekturbiennale in Venedig mit, dass die Veranstaltung wegen Covid-19 auf Ende August verschoben werde.

Der Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo und zwei weitere italienische Radrennen sind inzwischen auch abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter RCS am Freitag mit. Neben dem traditionsreichen Eintagesrennen sind demnach auch die beiden Rundfahrten Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) und Giro di Sicilia (1. bis 4. April) betroffen. Die Rennen sollen nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Zuvor war bereits das WorldTour-Rennen Strade Bianche abgesagt worden.

Mit diesen drastischen Maßnahmen solle die Versorgung aller Patienten in Kliniken garantiert werden, hieß es. Wenn die Zahl der Ansteckungen rapide steige, könne eine Versorgung derer, die Intensivmedizin benötigten, nicht gewährleistet werden.

Coronavirus in Italien: Tourismus im Land eingebrochen

Die Wirtschaft des Landes leidet, die Touristenzahlen sind eingebrochen. Für die Wiederankurbelung der Wirtschaft gab die Regierung in Rom 7,5 Milliarden Euro aus dem Haushalt frei, damit steigt das italienische Defizit in diesem Jahr um 0,3 Prozent.

Das Geld solle vor allem genutzt werden, „um die Ressourcen der Gesundheitsdienste, des Zivilschutzes und der Ordnungskräfte zu verstärken“, kündigte Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri an. Zudem sollten betroffene Familien und Unternehmen unterstützt werden.

• Alle Neuigkeiten und Updates lesen Sie in unserem Newsblog zum Coronavirus.

Der wissenschaftliche Beraterstab der italienischen Regierung empfiehlt den Bürgern im Land, auf das in Italien typische Küsschen zur Begrüßung zu verzichten. Ein Expertenkomitee soll unter anderem auch zum Verzicht auf Umarmungen und Händeschütteln geraten haben. Man solle stattdessen einen Meter Abstand halten.

Auch im Vatikan gibt es nun einen ersten Coronavirus-Fall. In der Vatikanklinik wurde am Donnerstag ein Patient positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, wie Vatikansprecher Matteo Bruni am Freitag mitteilte. Die Ambulanz der Klinik wurde demnach vorübergehend für eine Desinfizierung geschlossen, nur die Rettungsstelle blieb geöffnet. In der Vatikanklinik werden die Bewohner und Angestellten des Kirchenstaats sowie deren Familien behandelt.

Die Sicherheitsvorkehrungen im Vatikan wurden nun verschärft. An den Zugängen zum Kirchenstaat gelten Medienberichten zufolge strengere Einlasskontrollen. Auch der Zugang zur Residenz des emeritierten Papstes Benedikt XVI. wurde demnach eingeschränkt.

Der 92-Jährige lebt zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan. Die Angst vor einem Coronavirus-Ausbruch in dem Kirchenstaat ist insbesondere wegen des hohen Altersdurchschnitts seiner rund tausend Bewohner groß. Zuletzt hatten vor allem Berichte über eine mögliche Ansteckung von Papst Franziskus für Aufregung gesorgt. Der 83-Jährige leidet unter einer schweren Erkältung und sagte seit vergangener Woche mehrere Termine ab.

Am Dienstag berichtete die italienische Zeitung „Il Messagero“, ein Test auf das Coronavirus beim Papst sei negativ ausgefallen. Mittlerweile prüft der Vatikan noch weitere Maßnahmen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Maßnahmen könnten den Papst, den Heiligen Stuhl und die Vatikanstadt betreffen, hatte Vatikansprecher Bruni am Donnerstagabend gesagt.

Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Denkbar wäre zum Beispiel, den Papst vorübergehend von Menschenmassen fernzuhalten und auf das Händeschütteln zu verzichten. Bei öffentlichen Auftritten begibt sich der Papst sonst gern in die Menge, küsst Babys und schüttelt viele Hände.

Karte der Risikogebiete in Italien:

Von Reisen in die Regionen Lombardei, Emilia Romagna, Südtirol und in die Stadt Vo rät das Auswärtige Amt ab. Diese Karte gibt einen Überblick:

Angst vor Coronavirus: Weniger Flüge nach Italien

Auch die Verkehrs- und Reisebranche ist von den Entwicklungen in Italien betroffen. Italienische Flughäfen sind für Direktflüge aus China gesperrt. Zudem werden an Flughäfen und Häfen vermehrt Temperaturmessungen durchgeführt.

Mehrere Unternehmen erstatten Reisetickets nach Italien aus Kulanz. Dies ist aber oft abhängig vom Reiseziel. Die Deutsche Bahn erstattet beispielsweise Fahrkarten in die betroffenen Regionen im Norden oder wenn eine Veranstaltung, für die das Ticket gebucht wurde, wegen Covid-19 ausfällt.

Manche Airlines strichen ihre Flugverbindungen nach Italien sogar teilweise. Unter anderem American Airlines, die Lufthansa und Easy Jet kündigten Einstellungen der Flugverbindungen an. American Airlines unterbrach die Flugverbindungen zwischen Miami, beziehungsweise New York, und Mailand bis zum 25. April – aus mangelnder Nachfrage wegen der Angst vor dem Coronavirus.

In den meisten Fällen haben betroffene Fluggäste allerdings Anspruch auf eine Entschädigung.

Italien ist nach Spanien das zweitbeliebteste Reiseziel der Deutschen. Wie sich die Verbreitung des Coronavirus weiterhin auf den Tourismus in Italien auswirken wird, ist derzeit noch nicht klar. Gegenüber der Deutschen Presseagentur sagt der Tourismusforscher Prof. Martin Lohmann: „Es wird eine abwartende Haltung in den nächsten Wochen geben, und das halte ich auch für sehr vernünftig. Aller Wahrscheinlichkeit werden wir aber einen ganz normalen Sommer haben, in dem man wunderschön verreisen kann.“ (dpa/AFP/reba/jb)