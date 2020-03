Sa, 14.03.2020, 11.10 Uhr

Deutschlands Nachbarländer Polen und Dänemark schließen wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Grenzen. Polen lasse von Sonntag an keine Ausländer mehr einreisen, kündigte die Regierung in Warschau an. Die Grenzschließung in Dänemark greift bereits am Samstag um 12.00 Uhr.