Coronavirus: Whatsapp-Nachricht zu Ibuprofen ist Fake News

Je weiter sich das Coronavirus ausbreitet, desto größer wird bei vielen auch die Verunsicherung. Befeuert wird die derzeit zusätzlich durch mehrere Falschmeldungen, die vor allem in sozialen Netzwerken und Messengerdiensten wie Whatsapp die Runde machen. Wir haben zusammengefasst, auf welche Fake News Sie nicht hereinfallen sollten.

Coronavirus-Falschmeldung: „Ibuprofen verschlimmert Covid-19“

Die Stimme klingt aufrichtig und vertrauenserweckend, doch was sie sagt, entbehrt jeder Grundlage. Eine Freundin arbeite an der Uniklinik Wien, heißt es in der Sprachnachricht, die viele aktuell via Whatsapp teilen, und dort habe man angeblich herausgefunden, warum das Coronavirus in Italien so schlimme Verläufe nehme.

Der vermeintliche Grund: Die Infizierten hätten zu Hause alle das Schmerzmittel Ibuprofen eingenommen – und das würde „die Vermehrung des Virus beschleunigen“. Doch diese Information sei falsch, stellt die Medizinsiche Universität Wien auf ihrer Website klar.

Dort heißt es: „Achtung! Derzeit werden WhatsApp-Text- und Sprachnachrichten in unterschiedlichen Social-Media-Netzwerken verbreitet, die von angeblichen Forschungsergebnissen der „Wiener Uniklinik“ rund um die Einnahme von Ibuprofen und einer angeblich damit zusammenhängenden Verstärkung von Covid19-Symptomen berichten. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um Fake News handelt, die in keinerlei Zusammenhang mit der MedUni Wien stehen!“

Auch Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin betont, dass ein Zusammenhang zwischen der Einnahme sogenannter nichtsteroidaler Antirheumatika, zu denen Ibuprofen, aber auch Acetylsalicylsäure (ASS; Aspirin) zählt, und schweren Verläufen bei Covid-19 bislang nicht gesichert sei.

Jedoch könne er sich vorstellen, dass insbesondere ASS, aber auch Ibuprofen, zumindest nicht hilfreich sein könnten. „Ibuprofen hemmt die Blutgerinnung, das wäre ein möglicher Hinweis“, so der Virologe. Damit steige das Risiko für innere Blutungen. „Bei Paracetamol ist das nicht der Fall.“

Fake News: Bundesregierung plant „massive Einschränkung des öffentlichen Lebens“

In Italien und Spanien ist das öffentliche Leben bereits zum Erliegen gekommen. Cafés, Bars und Restaurants wurden geschlossen, Gleiches gilt für die meisten Geschäfte mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken. Nun sind Meldungen in Umlauf, dass ein derartiger Shutdown auch für Deutschland geplant sei. Doch laut dem Bundesministerium für Gesundheit sind auch das Fake News.

„Das stimmt nicht!“, schreibt die Behörde auf Twitter. „Diese und ähnliche Falschinformationen verunsichern gerade viele Bürgerinnen und Bürger. Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen und sie richtig zu stellen.“

Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT!

Falsche Tipps gegen das Coronavirus in Kettenbriefen

Kreativ sind die Erfinder von Falschmeldungen auch bei vermeintlichen Heilmitteln gegen das Virus. Das Aufklärungsportal „Mimikama“ warnt etwa vor einem viralen Kettenbrief, in dem das Trinken von heißem Wasser als Gegenmittel empfohlen wird. Darin heißt es, das Coronavirus würde bei einer Temperatur von 26 bis 27 Grad abgetötet. „Hanebüchen!“, so das Fazit von „Mimikama“.

Der menschliche Körper habe bereits eine durchschnittliche Körpertemperatur von rund 37 Grad, das Virus müsste also absterben, sobald es sich wenige Minuten im Körperinneren befände. „Das Trinken von heißem Wasser hilft da nichts, eher kühlt es das Mageninnere kurz ab, wenn es kälter als 37 Grad ist.“

Unserer Redaktion bekannt ist zudem ein Kettenbrief, in dem behauptet wird, dass man sich mit Luftanhalten selbst auf eine Infektion testen könne. „Atmen Sie tief ein und halten Sie den Atem für mehr als 10 Sekunden an. Wenn Sie die Untersuchung ohne Husten, ohne Beschwerden, (…) erfolgreich durchführen, beweist dies, dass keine Fibrose in den Lungen vorliegt, was im Grunde genommen auf keine Infektion hinweist“, heißt es darin.

Der Brief wird wahlweise eingeleitet mit den Worten „So werden die Menschen in Kanada informiert“ oder enthalte – wenn er auf Englisch formuliert ist – angebliche Informationen „from Stanford Hospital board“. Das medizinische Zentrum der Uni Stanford distanziert sich davon auf seiner Website. Die Nachricht enthalte falsche Informationen und stamme nicht von Stanford Medicine.

Was tun bei Fake News zum Coronavirus?

Wer verdächtige Nachrichten in den sozialen Medien bemerkt oder zugeschickt bekommt, sollte diese laut „Mimikama“ nicht nur nicht weiterleiten, sondern auch den Absender darauf hinweisen, dass die Mitteilung ungesicherte Behauptungen enthalte, die nicht weiter verschickt werden sollten.

Stutzig werden sollte man vor allem, wenn es sich um Hörensagen handelt. Vertrauenswürdige Informationen erhält man hingegen bei der Weltgesundheitsorganisation oder dem Robert-Koch-Institut.

