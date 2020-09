Viele Corona-Regeln können die Bundesländer selbst erstellen, etwa zu Kontaktbeschränkungen, bei Demonstrationen oder im Schulbetrieb

Doch nicht alle Corona-Regeln sind Ländersache. Es gibt auch Corona-Beschlüsse, die bundeseinheitlich gefasst wurden – wie die allgemeine Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr

Ein Mindestbußgeld für Maskenverweigerer gilt (fast) bundesweit

Welche Corona-Regeln aber gelten zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Thüringen? Ein Überblick über die Corona-Regeln der Bundesländer

Berlin. Seit mehr als einem halben Jahr hält die Coronavirus-Pandemie die Bundesrepublik in Atem. Vieles hat sich seitdem verändert. Über viele Maßnahmen können die Bundesländer selbst entscheiden. So sind die Regelungen für Kitas und Schulen beispielsweise sehr unterschiedlich – während in einigen Ländern sogar im Unterricht eine Maskenpflicht gilt, verzichten andere gänzlich darauf. Lesen Sie hier: Was gilt wo für welche Schüler?

Am Donnerstag beriet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum ersten Mal seit Juni mit den Ministerpräsidenten der Länder über ein einheitliches Vorgehen in der Pandemie. Sie verständigten sich darauf, dass bundesweit ein Bußgeld von mindestens 50 Euro bei allgemeinen Verstößen gegen die Maskenpflicht erhoben werden soll.

Eine Ausnahme ist Sachsen-Anhalt, wo es laut Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auch in Zukunft kein Bußgeld geben soll.

Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt. Damit bleibt vorerst offen, ob die Fußball-Bundesliga weiter ihre Spiele vor leeren Zuschauerrängen austragen muss. Auf ein einheitliches Vorgehen bei den umstrittenen Feiern im Familien- und Freundeskreis konnten sich Bund und Länder nicht einigen.

Eine frühere Regel-Verschärfung, die Urlauber in sämtlichen Bundesländern betrifft: Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückreist, ist verpflichtet, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angeordnet.

Zum Umgang mit Einreisenden aus Risikogebieten haben sich Bund und Länder auf eine gemeinsame Linie verständigt. Danach soll es lokale Ein- und Ausreisesperren geben können, wenn die Zahl der Infektionen weiter steigt oder es keine Gewissheit gibt, dass die Infektionsketten bereits unterbrochen sind. So soll zielgenauer auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie eingegangen werden.

Unabhängig vom Infektionsgeschehen einzelner Gebiete gelten nach wie vor Abstands- und Hygienebestimmungen. Auch hier nehmen die Bundesländer unterschiedliche Lockerungen und Begrenzungen vor. Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

Aktuelle Corona-Regeln in Bundesländern: Maskenpflicht, Kontaktsperre und Co.

Aber wie sehen die Corona-Lockerungen und -Beschränkungen in den einzelnen Bundesländern aus? Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Tourismus – hier erfahren Sie, welche Regeln in den einzelnen Bundesländern gelten. Wichtig: Die Regelungen erfolgen unter Auflagen wie Abstands- und Hygienebestimmungen. Zudem gilt weiterhin die bundesweite Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr.

Baden-Württemberg

Kontaktbeschränkungen:

In der Öffentlichkeit dürfen sich 20 Menschen aus mehreren Haushalten treffen

Generell muss in der Öffentlichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen eingehalten werden

Maskenpflicht:

Für Maskenverweigerer etwa in Geschäften soll das zwischen den Ländern und der Kanzlerin vereinbarte Bußgeld von mindestens 50 Euro gelten

Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sind mindestens 100 Euro fällig

Demonstrationen:

Versammlungen sind erlaubt – allerdings mit Auflagen zur Sicherstellung des Infektionsschutzes, zum Beispiel zu Abständen oder Höchstteilnehmerzahlen

Schulen und Kitas:

Nach den Sommerferien sollen die Schüler wieder regulär unterrichtet werden

An weiterführenden Schulen soll nach den Ferien eine Maskenpflicht gelten – aber nicht im Unterricht, sondern vor allem auf den Fluren, Pausenhöfen sowie in Treppenhäusern und Toiletten

Kitas können öffnen

Veranstaltungen:

Öffentliche Tagungen, Kongresse, Messen und kleinere Sportevents mit bis zu 500 Menschen sind erlaubt

Seit Dienstag dürfen auch Messen mit mehr als 500 Besuchern wieder öffnen

Großveranstaltungen wie Volksfeste, auf denen kaum Hygienemaßnahmen durchsetzbar sind und die Kontakte nicht nachvollzogen werden können, bleiben bis mindestens Ende des Jahres verboten

Private Feiern:

Zu privaten Feiern in privaten wie angemieteten Räumen, also beispielsweise in Restaurants, Vereinsheimen oder Gemeindehäusern, dürfen sich maximal 500 Menschen treffen

Bei Feiern mit mehr als 100 Menschen muss es allerdings ein schriftliches Hygienekonzept geben

Treffen mit bis zu 20 Menschen sind auch ohne Abstandsregeln und Hygienevorschriften möglich

Tourismus:

Ferienwohnungen und Campingplätze können öffnen

Auch Hotels dürfen wieder Gäste empfangen

Saunen dürfen ebenfalls unter Beachtung der Hygieneregeln wieder betrieben werden

Bayern

Kontaktbeschränkungen:

Im öffentlichen Raum dürfen sich Gruppen von bis zu 10 Personen treffen

In privaten Räumen und Gärten gibt es keine strikte zahlenmäßige Beschränkung, allerdings soll dort die Personenzahl so begrenzt werden, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann

Maskenpflicht:

In Bayern ist eine Maske im ÖPNV für alle Fahrgäste ab sechs Jahren verpflichtend

Nur aus gesundheitlichen Gründen und mit einem ärztlichen Attest sind Ausnahmen möglich

Der Bußgeld-Regelsatz wurde auf 250 Euro im einmaligen Fall und bis 500 Euro bei mehrmaligen Verstößen angehoben

Demonstrationen:

Über Demonstrationen soll im konkreten Einzelfall entschieden werden

Versammlungsorte müssen genügend Platz für den Mindestabstand bieten

Schulen und Kitas:

Es gibt mehrstufige Pläne für Schulen, Kindergärten und Co., wie es abhängig vom lokalen Pandemie-Verlauf nach den Sommerferien weitergehen soll

Klar ist, dass es zunächst für neun Schultage eine Maskenpflicht für alle Schüler weiterführender Schulen und Lehrer im Unterricht geben wird

Kinder mit Schnupfen und laufender Nase sollen auch nicht mehr automatisch vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden

Lokale Schließungen von Einrichtungen sollen in jedem Fall die letzte Option sein

Veranstaltungen:

Die Wirte von Schankwirtschaften und Diskotheken dürfen ihre Räume für private und kulturelle Veranstaltungen vermieten

Beruflich oder dienstlich veranlasste Veranstaltungen wie Tagungen oder Kongresse werden unter gleichen Bedingungen zugelassen wie kulturelle Veranstaltungen – das heißt bei zugewiesenen Plätzen mit bis zu 400 Gästen im Freien und 200 in Innenräumen

Ohne Platzzuweisung liegt die Obergrenze bei 200 beziehungsweise 100 Menschen

Märkte ohne Volksfestcharakter wie kleinere Kunst- und Handwerkermärkte oder Flohmärkte ohne große Besucherströme werden im Freien unter Auflagen erlaubt

Private Feiern:

Hochzeits- und andere Feiern, aber auch Vereinssitzungen dürfen stattfinden mit bis zu 100 Personen in Innenräumen oder bis zu 200 Personen im Freien

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder öffnen, ebenso die Wellnessbereiche

Berlin

Kontaktbeschränkungen:

Es gibt keine Kontaktbeschränkungen

Abstands- und Hygieneregeln gelten aber weiterhin

Maskenpflicht:

In den Bussen und Bahnen in Berlin wird bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von 50 Euro bis zu 500 Euro erhoben

Demonstrationen:

Für Demonstrationen gilt keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr

Schulen und Kitas:

Es gilt eine Maskenpflicht für Lehrkräfte und Schüler, jedoch nicht im Unterricht selbst, sondern in den Schulgebäuden nur auf Fluren, in der Toilette, in Aufenthalts- und Begegnungsräumen

Auf Wunsch der Eltern kann sich eine Klasse aber freiwillig darauf verständigen, dass der Mund-Nasen-Schutz auch im Unterricht getragen wird

Die Abstandsregel von 1,50 Meter muss in den Schulen nicht mehr eingehalten werden

In den Kitas soll die Betreuung aller Kinder wieder in vollem Umfang stattfinden

Veranstaltungen:

Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl bei Messen, Tagungen und gewerblichen Freizeitangeboten im Innenbereich liegt seit Dienstag bei 750, ab 1. Oktober sind 1000 möglich

Draußen dürfen bei solchen Veranstaltungen seit Dienstag bis zu 5000 Menschen zusammenkommen, zuvor waren es bis zu 1000

Private Feiern:

Bei privaten Feiern im Innenbereich sind analog zu den Regelungen für andere Veranstaltungen seit Dienstag 750 Teilnehmer erlaubt und ab 1. Oktober 1000

Draußen dürfen seit Dienstag bis zu 5000 Menschen zusammenkommen

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze können öffnen

Brandenburg

Kontaktbeschränkungen:

Es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr, die Abstands- und Hygieneregelungen bleiben jedoch in Kraft

Maskenpflicht:

Bislang gibt es kein Bußgeld, das soll sich aber bald ändern

Das Kabinett berät an diesem Dienstag darüber

Demonstrationen:

Demonstrationen im Freien sind ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich, aber der Mindestabstand muss eingehalten und der Zutritt gesteuert werden

Schulen und Kitas:

In Schulen und Horten gilt eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer auf Fluren, in Gängen, Treppenhäusern und beim Anstehen vor Mensen, nicht aber in Klassenräumen und Schulhöfen

Abstandsregeln gelten nicht für Schüler, sie sollen aber so sitzen, dass enge Kontakte minimiert werden

Kitas sind für alle Kinder wieder offen

Veranstaltungen:

Öffentliche und private Veranstaltungen dürfen mit bis zu 1000 Menschen stattfinden, dazu zählen auch Gottesdienste und Konzerte

Abstands- und Hygieneregeln sowie im Freien ein geregelter Zutritt und in Räumen genügend Frischluft und das Erfassen von Personendaten müssen gewährleistet werden

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen sollen bis Ende des Jahres verboten bleiben, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) angekündigte

Für Autokinos gibt es laut der geltenden Verordnung in Einzelfällen Ausnahmen – etwa für Konzerte

Private Feiern:

Private Veranstaltungen dürfen mit bis zu 1000 Menschen stattfinden

Abstands- und Hygieneregeln sowie im Freien ein geregelter Zutritt und in Räumen genügend Frischluft und das Erfassen von Personendaten müssen gewährleistet werden

Über eine Begrenzung der Teilnehmerzahl für private Veranstaltungen auf 50 bis 75 Personen wird in Brandenburg laut Gesundheitsministerium derzeit diskutiert

Darüber will das Kabinett an diesem Dienstag entscheiden

Tourismus:

Ferienwohnungen und Hotels dürfen Gäste aufnehmen

Auch Campingplätze sind geöffnet

Bremen

Kontaktbeschränkungen:

Es können sich Angehörige in unbestimmter Zahl aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen

Erlaubt sind auch Zusammenkünfte von bis zu 10 Menschen aus verschiedenen Haushalten

Auch die Regeln für Besuche in Pflegeeinrichtungen sind gelockert worden

Maskenpflicht:

Wer in Geschäften oder in Bus und Bahnen ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro rechnen

Demonstrationen:

Versammlungen müssen angezeigt werden und können zum Infektionsschutz behördlich verboten, beschränkt oder mit Auflagen versehen werden

Schulen und Kitas:

Kitas sind im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet

An weiterführenden Schulen gilt eine Maskenpflicht im Gebäude, aber nicht im Unterricht. Grundschüler sind ausgenommen

An Schulen dürfen klassenübergreifend Gruppen von bis zu 120 Schülerinnen und Schülern etwa für Pausen und Ganztagsbetreuung gebildet werden, an Kitas mit bis zu 60 Kindern

Veranstaltungen:

Veranstaltungen mit bis zu 250 Menschen in Innenräumen sind erlaubt

Unter freiem Himmel können bis zu 400 Personen zu einer Veranstaltung zusammenkommen

Voraussetzungen für solche Zusammenkünfte sind ein Hygienekonzept und die Einhaltung des Abstandes von mindestens 1,5 Metern zueinander

Die Veranstalter müssen zudem die Namen der Teilnehmenden protokollieren

Private Feiern:

Veranstaltungen mit bis zu 250 Menschen in Innenräumen sind erlaubt

Unter freiem Himmel können bis zu 400 Personen zu einer Veranstaltung zusammenkommen

Voraussetzungen für solche Zusammenkünfte sind ein Hygienekonzept und die Einhaltung des Abstandes von mindestens 1,5 Metern zueinander

Die Veranstalter müssen zudem die Namen der Teilnehmenden protokollieren

Tourismus:

Hotels und Ferienwohnungen dürfen öffnen

Auch Campingplätze sind wieder zugänglich

Hamburg

Kontaktbeschränkungen:

Im privaten Rahmen können bis zu 25 Personen zu Feiern zusammenkommen, egal aus wie vielen Haushalten

Treffen in der Öffentlichkeit sind auf 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten begrenzt

Maskenpflicht:

Wer ohne korrekt sitzenden Mund-Nasen-Schutz in Hamburg Bus oder Bahn fährt und erwischt wird, muss 40 Euro zahlen

Nach dem Bund-Länder-Treffen ist eine Anhebung geplant

Demonstrationen:

Für größere Versammlungen gibt es keine Teilnehmerbegrenzung

Es wird jeweils der Einzelfall mit Blick auf Hygiene- und Abstandsregeln geprüft

Schulen und Kitas:

Hamburger Schüler aus einer Klasse können gemeinsam unterrichtet werden

Einschränkungen wie die bisherigen Abstandsgebote bleiben vorsichtshalber erhalten

In bestimmten Situationen gibt es für Kinder einer Jahrgangsstufe Ausnahmen

Seit Beginn des Schuljahres gilt eine Maskenpflicht für das gesamte Schulgelände, nicht aber für den Unterricht selbst

Ausgenommen von den Regelungen sind Grundschüler

Zudem sind auch Hamburger Kitas wieder im Normalbetrieb – zumindest was die Betreuungszeiten angeht

Für Eltern und Erzieher gelten besondere Hygienemaßnahmen

Veranstaltungen:

Unter Auflagen sind Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern im Freien und 650 Teilnehmern in geschlossenen Räumen zulässig

Private Feiern:

Für Feiern im privaten Raum, zum Beispiel in der eigenen Wohnung oder auf dem eigenen Grundstück, gilt in der Hansestadt derzeit eine Obergrenze von 25 Personen

Bei Feiern in angemieteten Räumen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen maximal 50 Menschen zusammenkommen

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen Gäste beherbergen

Hessen

Kontaktbeschränkungen:

Im öffentlichen Raum dürfen sich bis zu 10 Menschen treffen, ohne den Mindestabstand einhalten zu müssen und unabhängig von der Zahl der Haushalte, aus denen sie stammen

Maskenpflicht:

Wer in Bussen und Bahnen in Hessen keine Abdeckung für Mund und Nase trägt, muss ohne vorherige Ermahnung 50 Euro bezahlen

Demonstrationen:

Demonstrationen sind unter Auflagen erlaubt

Schulen und Kitas:

Die Kitas sind zum Regelbetrieb übergegangen

Schüler und Lehrer müssen auf dem Schulgelände eine Alltagsmaske tragen, aber nicht während des Unterrichts

In einigen Kommunen, darunter auch Hessens größter Stadt Frankfurt, wurde aber für einige Schulen eine Maskenpflicht auch im Unterricht angeordnet

Veranstaltungen:

Prinzipiell müssen Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen nicht genehmigt werden, es gelten aber Hygiene- und Abstandsregeln

Zuschauer bei Sportveranstaltungen sind erlaubt, sofern ein Hygienekonzept vorliegt und jedem Zuschauer drei Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen

Private Feiern:

Prinzipiell müssen Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen nicht genehmigt werden, es gelten aber Hygiene- und Abstandsregeln

Tourismus:

Hotels und Ferienwohnungen dürfen Gäste empfangen, Campingplätze ebenso

Mecklenburg-Vorpommern

Kontaktbeschränkungen:

Die Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum mit einer Obergrenze von 10 Personen sind aufgehoben

Bei Treffen sind Menschen angehalten, möglichst die gebotenen Abstände einzuhalten und Mundschutz zu tragen

Maskenpflicht:

Das Mindestbußgeld für Maskenverweigerer in Nahverkehr und Einzelhandel soll von 25 auf 50 Euro steigen

Das Kabinett will die Änderung an diesem Dienstag beschließen

Die Obergrenze für Masken-Verstöße liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 150 Euro und war erst Mitte August verschärft worden

Demonstrationen

Demonstrationen und Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 500 Teilnehmern erlaubt, in Ausnahmefällen nach besonderer Genehmigung auch mit bis zu 1000 Teilnehmern

Schulen und Kitas:

Kitas stehen allen Kindern offen

Für alle Schüler gibt es einen verlässlichen und täglichen Regelunterricht – mit mindestens vier Stunden am Tag in der Grundschule und an den weiterführenden Schulen mindestens fünf

Schüler und Lehrer müssen auf dem Schulgelände eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, wenn der vorgeschriebene Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann

In den Klassenräumen selbst muss kein Mundschutz getragen werden

Die Maskenpflicht gilt ab Klasse fünf

Damit sind die Grundschulen befreit

Veranstaltungen:

Größere Veranstaltungen sind möglich: In Räumen dürfen maximal 200 Menschen teilnehmen, bei Veranstaltungen im Freien 500

In Ausnahmen können in Räumen auch bis zu 400 und im Freien bis zu 1000 Menschen zugelassen werden. Über diese Zahl hinaus soll es zunächst keine Genehmigungen geben

Volksfeste bleiben verboten

Private Feiern:

Bei Familienfeiern sind höchstens 50 Personen zulässig

Bei Hochzeiten, Jugendweihen oder religiösen Festen dürfen 75 Personen anwesend sein, ebenso bei Trauungen und Beisetzungen

Tourismus:

Hotels und Ferienwohnungen sind geöffnet

Gleiches gilt für Campingplätze

Tagestouristen aus anderen Bundesländern dürfen vom 4. September an wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen

Niedersachsen

Kontaktbeschränkungen:

Gruppen von bis zu 10 Personen dürfen sich treffen

Sind es Angehörige oder Mitglieder zweier Haushalte, dürfen es auch mehr sein

Maskenpflicht:

Laut dem aktuellen Bußgeldkatalog drohen bei Corona-Verstößen deutlich höhere Strafzahlungen – für Maskenverweigerer etwa bis zu 150 Euro

Demonstrationen:

Demonstrationen unter freiem Himmel können ohne Ausnahmegenehmigung stattfinden

Schulen und Kitas:

Die Kitas sind im Regelbetrieb für alle Kinder geöffnet

Der Unterricht an den Schulen hat begonnen, es gibt Einschränkungen durch erste Corona-Fälle

Eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht ist nicht geplant, eine Mund-Nasen-Bedeckung soll aber außerhalb des Unterrichts in beengten Bereichen wie etwa Gängen vorgeschrieben werden, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können

Veranstaltungen:

Messen sind für den Publikumsverkehr geschlossen

Für Veranstaltungen zum Beispiel im Kulturbereich gilt eine Obergrenze von 500 Besuchern

Private Feiern:

Für private Feiern zum Beispiel in einem Restaurant gelten die Kontaktbestimmungen mit der Obergrenze von 10 Personen, sofern es sich nicht ausschließlich um Angehörige oder die Mitglieder zweier Haushalte handelt

Feste wie Taufen, Hochzeiten sowie Beerdigungen sind bis zu 50 Personen möglich

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze sind geöffnet

Nordrhein-Westfalen

Kontaktbeschränkungen:

Gruppen mit bis zu 10 Personen dürfen sich im Freien treffen

Sind es Personen aus zwei Haushalten, dürfen es auch mehr sein

Maskenpflicht:

Wer keine Maske im öffentlichen Nahverkehr trägt, wird mit 150 Euro Bußgeld zur Kasse gebeten – ohne zusätzliche Aufforderung

Demonstrationen:

Demonstrationen sind grundsätzlich erlaubt – bei Einhaltung der Abstandsregeln und einer Höchstzahl an Teilnehmern, gerechnet auf die Gesamtfläche

Schulen und Kitas:

Kita-Kinder werden wieder regulär betreut

Die weitgehende Maskenpflicht auch im Unterricht endete am Montag

Veranstaltungen:

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen müssen künftig mit dem Land abgestimmt werden – die Kommunen dürfen darüber nicht mehr allein entscheiden

Messen dürfen nur unter Auflagen stattfinden

Für Veranstaltungen im Kultur- oder Bildungsbereich mit mehr als 300 Teilnehmenden ist ein Hygienekonzept erforderlich

Private Feiern:

Für private Feiern zu Hause gibt es keine Teilnehmerbegrenzung

Wer Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage außer Haus feiern will, darf das mit höchstens 150 Teilnehmern

Die gleiche Teilnehmerzahl gilt für Beerdigungen

Voraussetzungen sind zudem die Beachtung von Hygieneregeln und die Erfassung der Personalien der Gäste

Tourismus:

Der touristische Aufenthalt in Ferienhäusern, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen ist wieder möglich. Auch die Wellnessbereiche dürfen wieder genutzt werden

Hotels haben ebenfalls geöffnet

Rheinland-Pfalz

Kontaktbeschränkungen:

Es dürfen sich bis zu 10 Menschen unabhängig von der Zahl der Haushalte, aus denen sie kommen, treffen

Maskenpflicht:

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, muss in Rheinland-Pfalz künftig 50 Euro bezahlen

Demonstrationen:

Demonstrationen im Freien sind unter Auflagen möglich

Schulen und Kitas:

Schüler müssen außerhalb des Klassenzimmers eine sogenannte Alltagsmaske tragen

Die Kitas haben wieder den Regelbetrieb aufgenommen

Veranstaltungen:

In Innenräumen dürfen sich bei Veranstaltungen, darunter auch Messen oder Märkte, bis zu 150 Menschen versammeln

Im Freien sind Veranstaltungen mit bis zu 350 Menschen möglich, wenn der Abstand gewahrt bleibt und Kontaktdaten erfasst werden

Private Feiern:

Familienfeste oder Hochzeiten sind unter anderem dann möglich, wenn der Personenkreis vorher festgelegt wird und höchstens 75 Gäste kommen

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Jugendherbergen und die restlichen Campingplätze können alle wieder öffnen

Saarland

Kontaktbeschränkungen:

Zusammenkünfte von bis zu 10 Menschen sind zugelassen

Maskenpflicht:

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans begrüßt das Mindestbußgeld von 50 Euro für Verstöße gegen die Maskenpflicht

Im Saarland wird derzeit kein Bußgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht erhoben

Mit bis zu 500 Euro Bußgeld kann aber belangt werden, wer nicht dafür sorgt, dass in seinem öffentlichen Verantwortungsbereich Alltagsmasken getragen werden

Demonstrationen:

Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes unter freiem Himmel sind unter Auflagen erlaubt

Schulen und Kitas:

Das Hygienekonzept in den Schulen sieht vor, dass die Schüler während des Unterrichts und in Pausen unter freiem Himmel keine Alltagsmasken tragen müssen, im Schulgebäude aber prinzipiell schon

Die Kitas sind wieder im Regelbetrieb

Veranstaltungen:

Veranstaltungen unter freiem Himmel sind mit bis zu 900 Menschen zugelassen, in geschlossenen Räumen mit bis zu 450

Private Feiern:

Veranstaltungen unter freiem Himmel sind mit bis zu 900 Menschen zugelassen, in geschlossenen Räumen mit bis zu 450

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder für den Tourismus öffnen

Sachsen

Kontaktbeschränkungen:

Es können sich zwei Hausstände treffen

Auch Treffen mit bis zu 10 Menschen sind erlaubt, drinnen wie draußen

In einer Gaststätte oder einem angemieteten Raum dürfen sich bis zu 100 Menschen bei Familienfeiern treffen

Betriebs- und Vereinsfeiern sowie Kinderferienlager mit bis zu 50 Personen sind wieder möglich

Maskenpflicht:

Seit Dienstag wird bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften ein Bußgeld von 60 Euro erhoben

Demonstrationen:

Kundgebungen sind nicht auf eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern begrenzt

Schulen und Kitas:

Die Kitas können zum Regelbetrieb übergehen – allerdings mit erhöhten Hygieneauflagen

Seit Montag sind alle Schulen zum Regelbetrieb zurückgekehrt

In Kitas und an Schulen gilt weiterhin keine umfassende Maskenpflicht

Veranstaltungen:

Seit Dienstag sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wieder erlaubt, allerdings nur, wenn in der Region des Veranstaltungsortes in den vergangenen sieben Tagen die Zahl der Neuinfektionen 20 pro 100.000 Einwohner nicht übersteigt

In Jazzclubs oder anderen kleineren Lokalitäten können Konzerte stattfinden

Bis zu 1000 Personen dürfen beim Breiten- und Freizeitsport unter Auflagen zuschauen, also auch bei Fußballspielen

Private Feiern:

In einer Gaststätte oder einem angemieteten Raum dürfen sich bis zu 100 Menschen bei Familienfeiern treffen

Betriebs- und Vereinsfeiern sowie Kinderferienlager mit bis zu 50 Personen sind wieder möglich

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und andere Beherbergungsbetriebe können öffnen

Campingplätze haben geöffnet

Sachsen-Anhalt

Kontaktbeschränkungen:

Die Landesregierung empfiehlt, sich mit nicht mehr als 10 Menschen zu treffen und den Kreis derer, die man trifft, möglichst gering zu halten

Ein Kontaktverbot gibt es nicht

Maskenpflicht:

Wer in Sachsen-Anhalt gegen die Maskenpflicht verstößt, soll auch künftig keine Strafe zahlen müssen

Demonstrationen:

Demonstrationen sind möglich, wenn die Versammlungsbehörde sie zusammen mit dem Gesundheitsamt erlaubt

Eine pauschale Höchstgrenze für Teilnehmer gibt es nicht

Schulen und Kitas:

Eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer galt in Sachsen-Anhalt nur an den ersten beiden Schultagen in den Schulgebäuden, nicht aber während des laufenden Unterrichts

Aktuell können die Schulleitungen festlegen, ob und wie weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz auf dem Schulgelände getragen werden muss

Veranstaltungen:

Bei professionell organisierten Veranstaltungen wie Fachtagungen, Vereinstreffen oder Parteiversammlungen sind unter freiem Himmel bis zu 1000 Menschen erlaubt

In geschlossenen Räumen ist die Teilnehmerzahl für solche Veranstaltungen auf 250 begrenzt, seit Samstag dürfen bis zu 500 kommen

Das Land will schrittweise aber wieder größere Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Besuchern möglich machen

Eine konkrete Entscheidung steht noch aus

Private Feiern:

Zu privaten Feiern dürfen bis zu 50 Menschen kommen

Bei professionell organisierten Festen wie Hochzeiten, Trauerfeiern oder Veranstaltungen wie Fachtagungen, Vereinstreffen oder Parteiversammlungen sind unter freiem Himmel bis zu 1000 Menschen erlaubt

In geschlossenen Räumen ist die Teilnehmerzahl für solche Veranstaltungen auf 500 begrenzt

Tourismus:

Ferienwohnungen können öffnen

Hotels und Campingplätze ebenfalls

Schleswig-Holstein

Kontaktbeschränkungen:

Zusammenkünfte von bis zu 50 Personen sind im privaten Raum zulässig

Draußen dürfen sich bis zu 150 Menschen versammeln

Maskenpflicht:

Schleswig-Holstein bittet Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen mit einem Bußgeld von 150 Euro zur Kasse

Demonstrationen:

Versammlungen und Demonstrationen sind mit bis zu 500 Teilnehmern im Freien und mit bis zu 250 in geschlossenen Räumen möglich

Schulen und Kitas:

Es gilt eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände, aber nicht im Unterricht

Kitas können in den Regelbetrieb zurückkehren

Veranstaltungen:

Veranstaltungen im Freien sind für bis zu 500 Teilnehmende erlaubt, in geschlossenen Räumen für bis zu 250

Private Feiern:

Zusammenkünfte von bis zu 50 Personen sind im privaten Raum zulässig

Draußen dürfen sich bis zu 150 Menschen versammeln

Tourismus:

Besuche sind möglich – in Ferienwohnungen, Hotels und auf dem Campingplatz

Thüringen

Kontaktbeschränkungen:

Es gelten keine Kontaktbeschränkungen

Allerdings empfiehlt die aktuelle Verordnung, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal 10 Menschen zu treffen

Maskenpflicht:

In Thüringen wird bei Maskenverweigerern ein Bußgeld von 60 Euro erhoben

Demonstrationen:

Demonstrationen ohne Beschränkungen der Teilnehmerzahl sind möglich

Schulen und Kitas:

In allen Kitas gilt ein eingeschränkter Regelbetrieb

Kindergärten und Grundschulen öffnen für alle Kinder täglich

Am Montag kehrten mit Beginn des Schuljahrs alle Schulen zum Regelbetrieb zurück

Schüler und Lehrer müssen im Unterricht keine Masken tragen

Mund-Nasen-Bedeckungen sind aber in Situationen Pflicht, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen

Veranstaltungen:

Bei öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen die Kontaktdaten der Teilnehmer erfasst werden

Veranstaltungen wie Volks-, Dorf-, Stadt-, Schützen- oder Weinfeste, Sportveranstaltungen mit Zuschauern oder Festivals sind mit Zustimmung der jeweiligen Gesundheitsbehörde möglich

Private Feiern:

Familienfeiern mit mehr als 50 Teilnehmern müssen dem jeweiligen Gesundheitsamt gemeldet werden

Im Freiem müssen Familienfeiern ab 100 Teilnehmern bei den Behörden angezeigt werden

Tourismus:

Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungen und -häuser dürfen öffnen

