Kriminalstatistik: Verbreitung von Kinderpornos nimmt laut BKA dramatisch zu

2019 flogen in Deutschland einige Kinderporno-Ringe auf. Das Bundeskriminalamt verzeichnete 2019 im Vergleich zum Vorjahr 65 Prozent mehr Fälle von Kinderpornografie in den bundesweiten Ermittlungen.

Berlin. Der Trend ist in der Kriminalitätsstatistik eigentlich positiv. Die Zahlen sinken – mit einer bedenklichen Ausnahme: Kinderpornografie.

Die Zahl der Verstöße wegen Verbreitung pornografischer Schriften ist nach Informationen unserer Redaktion im Jahr 2019 um 52 Prozent gestiegen, bei Kinderpornografie sogar um 65 Prozent. Die Zunahme geht laut Kriminalstatistik vor allem auf die Verbreitung im Internet zurück. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor einer „bedenklichen Entwicklung“.

Eine deutliche Zunahme um elf Prozent verzeichnen die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern auch beim sexuellen Missbrauch von Kindern. Das BKA erhält die meisten Hinweise zu Dateien mit kinderpornografischen Inhalten von der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC). Diese arbeitet wiederum mit amerikanischen Internetanbietern und Serviceprovidern wie Facebook, Microsoft, Yahoo oder Google zusammen. Das führt im Ergebnis zu mehr Hinweisen.

Kinderpornografie: Bundestag gab Ermittlern mehr Möglichkeiten

Zuletzt waren Ermittler nach einer Festnahme in Bergisch Gladbach im Oktober 2019 auf ein riesiges Netzwerk gestoßen, in dem Kinderpornos geteilt wurden. Mehrere Mitglieder stehen im Verdacht, sich auch des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht zu haben. Es gab zahlreiche Festnahmen in mehreren Bundesländern. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen.

Erst im Januar hatte der Bundestag Ermittlern mehr Möglichkeiten gegeben, gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie vorzugehen. Sie dürfen sich nun in einschlägigen Foren als Kind ausgeben.

Insgesamt melden die Bundesländer einen deutlichen Rückgang der Kriminalität. 2019 gab es weniger als 5,3 Millionen Straftaten, ausländerrechtliche Verstöße werden dabei nicht mitgezählt. Noch vor zehn Jahren waren es mehr als sechs Millionen Straftaten. Die Zahl der Diebstahlsdelikte ist um sechs Prozent und die der Wohnungseinbrüche sogar um elf Prozent gesunken.