Corona-Krise: New York applaudiert Pflegern und Ärzten

Mo, 30.03.2020, 10.12 Uhr

In New York haben die Bewohner dem medizinischen Personal der US-Metropole von Fenstern und Balkonen mit Applaus ihren Dank bekundet. Der US-Bundesstaat New York ist von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen.