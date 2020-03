Corona-Situation in Wolfsburg eskaliert

Mo, 30.03.2020, 14.11 Uhr

In Wolfsburg sind mittlerweile 15 Bewohner eines Pflegeheims an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Klinik in der niedersächsischen Stadt nimmt unterdessen keine Patienten mehr auf, nachdem sich mehrere Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt hatten.