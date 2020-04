Mo, 20.04.2020, 18.20 Uhr

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist zunächst in Sachsen in Kraft getreten, andere Bundesländer folgen in der kommenden Woche. Andere Vorschriften wurden indes gelockert: So dürfen etwa Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen.