Kinder in Spanien nach sechs Wochen wieder im Freien

So, 26.04.2020, 15.02 Uhr

In Spanien dürfen erstmals seit Beginn der strengen Ausgangssperre vor sechs Wochen Kinder wieder ins Freie. Ihnen ist es ab sofort erlaubt, unter Aufsicht eines Erwachsenen täglich eine Stunde an der frischen Luft zu verbringen. In Spanien galt seit dem 14. März eine der striktesten Ausgangssperren der Welt.