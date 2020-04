Mo, 27.04.2020, 11.36 Uhr

In El Salvadors Gefängnissen werden Erzfeinde verschiedener krimineller Banden künftig in denselben Zellen eingesperrt. Damit endet eine jahrelange Trennung von Mitgliedern der so genannten Mara-Gangs, die mit ihren kriminellen Aktivitäten in dem mittelamerikanischen Land für Angst und Schrecken sorgen.