Mo, 27.04.2020, 11.36 Uhr

Italien wagt nach dramatischen Wochen in der Corona-Krise eine schrittweise Rückkehr in die Normalität. Nachdem die Zahl der neuen Todesfälle auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen gefallen ist, kündigt Regierungschef Giuseppe Conte erste Lockerungen ab Anfang Mai an.