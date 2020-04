Wien. Ein mit einer Machete bewaffneter Mann soll in Wien festgenommen worden sein. Er bedrohte Passanten und wollte offenbar ins Parlament.

Ein noch nicht identifizierter Tatverdächtiger soll am Dienstagvormittag in Wien mit einer Machete bewaffnet Passanten bedroht haben und dann in Richtung österreichisches Kanzleramt gelaufen sein. Das berichten österreichische Medien.

