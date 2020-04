SEK-Polizist erschossen: 28-Jähriger stirbt nach Drogen-Einsatz

Berlin. In Gelsenkirchen stirbt ein 28-jähriger SEK-Beamter nach einem Einsatz in einem Reihenhaus. Im Ermittlungsverfahren ging es um Drogen.

In Gelsenkirchen ist am Mittwochmorgen ein SEK-Beamter bei einem Einsatz erschossen worden. Ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen bestätigte den Vorfall gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das SEK sei zu dem Einsatz hinzugezogen worden, weil Hinweise vorlagen, dass der Beschuldigte in einem Drogenermittlungsverfahren bewaffnet sein könnte – die Beamten ahnten also bereits im Vorfeld, dass der Einsatz gefährlich werden könnte.

SEK-Beamter starb laut Polizeisprecher im Krankenhaus