Boris Johnson ruft Briten zum Durchhalten in der Corona-Krise auf

Der von einer Covid-19-Erkrankung genesene britische Premierminister Boris Johnson ist an seinen Amtssitz in der Londoner Downing Street zurückgekehrt. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Infektion schwor Johnson seine Landsleute darauf ein, die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus weiter zu befolgen.