Kroatien-Urlaub: Das müssen Touristen beachten

Seit dem 15. Juni entfällt die Reisewarnung der Bundesregierung für die meisten europäischen Staaten. AFPTV erklärt, was unter Reisewarnung bzw. Sicherheitshinweisen zu verstehen ist und was das für eine Stornierung bedeuten kann.

Berlin. Die Regierung hat die Reisewarnung für 27 europäische Länder aufgehoben – unter anderem für Kroatien. Was Touristen beachten müssen.

Urlaub in Kroatien: Welche Regeln muss man beachten?

Die deutsche Bundesregierung hat die Reisewarnung für 27 europäische Länder ab dem 15. Juni aufgehoben

Auch die Einreise in das beliebte Urlaubsland Kroatien ist für Touristen wieder möglich

ist für Touristen wieder möglich In Kroatien sind am 11. Mai weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in Kraft getreten

der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in Kraft getreten Das Land ist abhängig von den Einnahmen aus dem Tourismus

Kroatien ist vom Coronavirus vergleichsweise milde betroffen: Das Land verzeichnete am 15. Juni insgesamt rund 2200 infizierte Menschen, von denen mehr als 2100 bereits wieder genesen sind

Die Coronavirus-Pandemie hat die Urlaubsplanung 2020 durcheinander gebracht – nicht nur für Touristen, sondern vor allem auch für Länder, die wirtschaftlich stark vom Tourismus abhängig sind. Doch nun scheint der Sommerurlaub gerettet. Viele Urlaubsländer bereiten sich auf die – etwas verspätete – Saison vor.

Auch Kroatien zählt dazu. Mit der Aufhebung der Reisewarnung für 27 europäische Länder durch die Bundesregierung kann das Land auch wieder mit deutschen Touristen rechnen. Und das ist wichtig für das Mittelmeer-Domizil: Die Tourismus-Branche war 2019 für 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Ist Urlaub in Kroatien momentan möglich?

Die kroatische Regierung hat die Einreisebeschränkungen für Touristen bereits aufgehoben – deutsche Bundesbürger dürfen die Einreise wieder ohne Nachweis von Gründen antreten. Die Lockerung betrifft auch die Bürger neun weiterer EU-Staaten: Österreich, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Litauen, Lettland und Estland.

Reisende aus diesen Ländern müssen künftig an der Grenze lediglich erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind. Damit sollen sie gefunden werden können, wenn es in ihrer Umgebung neue Corona-Infektionen gibt.

Lesen Sie auch: La Dolce Vita 2020? Italien öffnet Grenzen für Touristen

Grund für Einreise in Kroatien muss nicht mehr angegeben werden

Auch zuvor war es Ausländern seit dem 9. Mai erlaubt, ohne Corona-Test und ohne Quarantäne-Auflagen nach Kroatien einzureisen. Sie mussten dazu jedoch einen von drei Einreisegründen vorweisen:

Sie besitzen eine Immobilie oder ein Boot in Kroatien

Sie reisen zu einem Begräbnis

Sie verfügen über die Einladung eines Unternehmens und an ihrer Einreise besteht ein wirtschaftliches Interesse

Besonders der letzte Punkt war entscheidend für Urlauber. Denn eine informelle Weisung des Innenministeriums hielt fest, dass die letzte Bestimmung auch für Urlauber galt, die eine Unterkunft in Kroatien gebucht haben. Diese Angabe von Gründen ist seit dem 28. Mai nicht mehr nötig. Nun müssen bei der Anreise lediglich der Aufenthaltsort und eine Kontaktmöglichkeit angegeben werden. Um Wartezeiten zu vermeiden ist das sogar schon im Vorhinein auf einer Homepage der Regierung möglich.

Welche Regelungen gelten in Kroatien zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie?

In Kroatien sind bereits am 11. Mai weitreichende Lockerungen der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in Kraft getreten. Restaurants und Einkaufszentren öffneten mit Hygienevorschriften ihre Pforten. Auch Fernverkehr und Inlandsflüge sind seitdem wieder möglich.

Private Treffen sind erlaubt, sofern der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Außerdem wurde die maximale Begrenzung von bis zu 40 Personen pro Versammlung am 27. Mai aufgehoben. Auch Kitas und Grundschulen sind wieder geöffnet. Eine Maskenpflicht gibt es nicht. Das kroatische Gesundheitsministerium empfiehlt dennoch das Tragen eines Mundschutzes.

Laut dem Ministerium für Tourismus sind auch Strände und Parks geöffnet. Aber dort gelten Sicherheitsbestimmungen, die das Gesundheitsministerium aktuell auf kroatisch auflistet.

Zuvor hatte bereits Krunoslav Capak, Leiter des Kroatischen Instituts für Öffentliche Gesundheit (HZJZ) im kroatischen Fernsehen betont: „Es wird keine Massen am Strand mehr geben.“ Es sei wichtig, dass sowohl Polizei als auch Bademeister darauf achteten, dass Badende den Sicherheitsabstand einhalten. „Handtuch an Handtuch in der Sonne liegen wird es nicht geben.“

Lesen Sie dazu: Für diese Länder wird die Reisewarnung aufgehoben

Die Fußgängerzone von Dubrovnik im Süden Kroatiens Mitte Mai. Noch sind die Touristen nicht da. Foto: DENIS LOVROVIC / AFP

Wie stark ist Kroatien vom Coronavirus betroffen?

Das Land verzeichnete nach unseren Recherchen am 15. Juni insgesamt 2254 Fälle, von denen 2140 bereits wieder genesen sind. 107 Personen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Besonders die bei Touristen beliebten Küstenregionen hatten kaum Infektionen zu beklagen.

Lesen Sie hier: Sommerurlaub 2020 – wie steht es um Reisen in Deutschland?

Welche Unterkünfte haben geöffnet

Wie das Ministerium für Tourismus bekannt gegeben hat, haben viele Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze in Kroatien wieder geöffnet. Ein Öffnungsverbot gibt es nicht. Es wird jedoch empfohlen, sich im Vorhinein mit der Übernachtungsmöglichkeit in Verbindung zu setzen, da nicht alle Betriebe den Lockdown wirtschaftlich überlebt oder bereits wieder geöffnet hätten.

Auch interessant: Corona – So könnte der Sommerurlaub auf Mallorca möglich sein

(mit dpa/jas/yah/lhel)

Corona - Mehr zur Pandemie