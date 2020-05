Lockerungs-Euphorie: Paris verbietet Alkoholkonsum an Flussufern

Di, 12.05.2020, 11.16 Uhr

Nach zahlreichen Verstößen gegen die Abstandsregeln am ersten Tag der gelockerten Corona-Vorschriften will Paris den Konsum von Alkohol an den Ufern der Seine sowie des Canal Saint-Martin verbieten.