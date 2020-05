Verbotene Selfies vor Dino-Skeletten: Mann dringt in der Nacht in Museum ein

Sa, 16.05.2020, 15.10 Uhr

Ein Museumsbesuch der etwas anderen Art könnte für ein Mann in Australien unangenehme Folgen haben: Die Polizei sucht ihn, weil er mitten in der Nacht in das geschlossene Australische Museum in Sydney eindrang und unter anderem Selfies von sich vor Dinosaurier-Skeletten machte.