Polizeigewalt in den USA: Mob zündet Wache in Minneapolis an

Polizeigewalt in den USA: Mob zündet Wache in Minneapolis an Fr, 29.05.2020, 09.56 Uhr Bei neuen Protesten gegen Polizeigewalt in den USA haben Demonstranten in Minneapolis eine Wache in Brand gesetzt. Hintergrund ist der Tod eines Schwarzen bei einem brutalen Polizeieinsatz.

Beschreibung anzeigen