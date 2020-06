Immer mehr Corona-Schutzmasken verschmutzen Strände in Hongkong

Fr, 05.06.2020, 13.41 Uhr

Hongkong ist einigermaßen glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen, in der Umwelt zeigen sich indes deutliche Auswirkungen. Immer meht Einweg-Schutzmasken werden an den Stränden angespült. Conservationists say the masks are adding to already alarmingly high levels of plastic waste in the waters around the finance hub. "The single use plastic mask is just another additional burden that we are leaving behind for the future generations on the beach," Gary Stokes, co-founder of OceansAsia, told AFP.