Kindesmissbrauch: Razzien und Festnahmen mehreren Bundesländern

Ein trauriger Wert aus der Kriminalitätsstatistik: Die Zahl der Verstöße wegen Kinderpornografie stieg 2019 stark an. Auch die Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern nahmen zu.

Münster. In Niedersachsen, Hessen und Brandenburg kam es bei Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs zu Festnahmen. Die Hintergründe sind unklar.

Kindesmissbrauch: Razzien in mehreren Bundesländern

Polizeiliche Ermittlungen zu schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern führten am Freitag in mehreren Bundesländern zu Festnahmen von Tatverdächtigen. Nach Angaben der Polizei Münster, die die Ermittlungen leitet, wurden Objekte in Brandenburg, Niedersachsen und Hessen durchsucht.

Die konkreten Hintergründe des Einsatzes sind bislang unklar. Am kommenden Samstag wollen Staatsanwaltschaft und Polizei Münster im Rahmen einer Pressekonferenz über die Zusammenhänge informieren.

Einsatz in Brandenburg wegen Kinderpornografie

Weitere Details wollte eine Polizeisprecherin wegen der laufenden Ermittlungen am Freitagmittag noch nicht nennen. Ausgangspunkt sind Ermittlungsverfahren gegen Tatverdächtige in Nordrhein-Westfalen.

Am Morgen hatte es Durchsuchungen im brandenburgischen Finowfurt in einem Wohnhaus und einem Kleingarten gegeben, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) bestätigte. Bei dem Einsatz sei es um Kinderpornografie gegangen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die Aktion sei von Beamten aus Nordrhein-Westfalen geplant und durchgeführt worden. Die Brandenburger Kollegen hätten lediglich Unterstützung geleistet. Ein Mann wurde nach Angaben der Polizei festgenommen.

Verbreitung von Kinderpornografie nimmt zu

Das Bundeskriminalamt warnt vor einer „bedenklichen Entwicklung“ bei der Verbreitung von Kinderpornografie: Die Zahl der Verstöße ist nach Informationen unserer Redaktion 2019 um 65 Prozent gestiegen. Auch beim sexuellen Missbrauch von Kindern verzeichnen die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern eine deutliche Zunahme.

Wegen Besitzes von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch eines Kindes , der derzeit im Fokus der Ermittlungen wegen der 2007 spurlos verschwundenen Maddie McCann steht. Er sitzt momentan in Kiel eine alte Haftstrafe ab.

