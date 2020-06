Sa, 06.06.2020, 13.49 Uhr

In Brasilien sind nach dem Tod eines schwarzen Jungen in der Obhut einer weißen Frau hunderte Menschen auf die Straße gegangen. In Anlehnung an die derzeitigen Anti-Rassismus-Proteste in den USA hielten Demonstranten in der nordbrasilianischen Stadt Refice Schilder mit der Aufschrift "Black Lives Matter" in die Höhe.