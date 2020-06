Polizisten in München fahnden nach den Insassen eines Autos, das in eine Menschengruppe gefahren ist. (Symbolbild)

München. In München ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren, die Insassen des Wagens schlugen danach auf Mitglieder der Gruppe ein.

Auto fährt in Menschengruppe – danach schlagen Insassen zu

In München ist ein Auto in eine kleinere Menschengruppe gefahren. Anschließend verprügelten die Insassen die Opfer, wie die Polizei am Mittwoch bei Twitter mitteilte. Die Täter flohen mit ihrem Auto, nach ihnen wurde gefahndet.

Bei der Tat wurden laut Polizei nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen verletzt. Alle seien auf dem Weg in Krankenhäuser. Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Einschätzung der Beamten nicht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw in eine kleinere Personengruppe, die Insassen stiegen aus und schlugen auf die Gruppe ein. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Pkw.



Wir fahnden jetzt nach dem Fahrzeug.

Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

(dpa/ba)