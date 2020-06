Bremen: Polizei erschießt 54-Jährigen – Räumung eskaliert?

Bei einem Einsatz hat die Polizei in Bremen am Donnerstagnachmittag einen 54-Jährigen erschossen. Zu den Hintergründen machte die Behörde bislang keine Angaben, die Dienststelle für interne Ermittlungen ermittle.

Radio Bremen berichtete von einer Räumung, die eskaliert sein. Der Mann sei angeschossen worden und im Krankenhaus gestorben.

Ebenfalls am Donnerstag wurde in Niedersachsen ein 23-Jähriger durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt. Die Beamten waren am Vormittag per Notruf zu einem Einsatz in Twist gerufen worden. Dort soll der mit einem Messer bewaffnete Mann in einer Arztpraxis und anschließend in einem Wohnhaus Menschen bedroht und angegriffen haben. Verletzt wurde dabei niemand.

Als die Polizisten eintrafen, soll der 23-Jährige mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein. Ein Polizist schoss und traf den Mann in den Oberschenkel, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe waren unklar. (küp/dpa)