Fr, 19.06.2020, 07.09 Uhr

Wann immer Koji Ishii in Tokio einen verlorenen Handschuh sieht, muss er ihn fotografieren und die Details zu dem Fundstück akribrisch dokumentieren. In gut 15 Jahren hat er mehr als 5000 Handschuhe in den verschiedensten Größen und Ausführungen fotografiert.