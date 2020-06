Mallorca: Das sind die größten Probleme der Test-Touris auf Mallorca

In einem Pilotprojekt dürfen tausende deutsche Touristen auf die Balearen-Inseln reisen. Das Ziel: Ermitteln, ob die Corona-Schutzmaßnahmen funktionieren und alle Gäste wieder gesund abreisen. Doch der Test hat Tücken, findet Reporter Clemens Hirmke.

Palma. Die deutschen Test-Touristen auf Mallorca haben die ersten Tage hinter sich. Wir haben gefragt, was am Corona-Urlaub am meisten stört.

Maria und Begonia Vieites sind zwei Schwestern und sie waren beide oft auf Mallorca. „Wir wollten nur etwas relaxen“, sagt Maria, „und vielleicht etwas shoppen.“ Die erste Woche war schon sehr gut, jetzt habe sie noch ein paar Tage, bis sie wieder zurück nach München müssen. „Ich bin froh darüber, dass wir gekommen sind, denn so haben wir die Insel noch nie erlebt.“ Ihnen hat gefallen, dass es so leer war — und so sauber. „Es war sauber und sicher“, sagt Begonia, „ich finde auch die Vorkehrungen alle angemessen.“

So rundum zufrieden waren nicht alle der rund 350 Test-Touristen, die seit fünf Tagen in Playa de Palma unterwegs sind. Der Bierkönig ist zu, der Ballermann 6 abends dunkel und die Schinkenstraße gleicht nach 21 Uhr der Fußgängerzone einer Stadt wie Kleve oder Goslar. Und wenn ein Restaurant offen hat, kann es sein, dass es mit dem Hauptgericht etwas länger dauert, weil der „Chef“ gerade alles selber machen muss.

Wir haben die fünf größten Problem der Test-Touristen zusammengefasst. Es sollte betont sein, dass all das Jammern auf hohem Niveau ist. Es gab auch Gäste, die sich beschwert haben, dass sie zwei Tage in Folge keinen Sonnenuntergang gesehen haben, weil die Wolken sich vor die Sonne geschoben haben. Hier also etwas ernstere Beschwerden:

Mallorca empfängt Test-Touristen – das sind ihre größten Probleme

Keine Geldautomaten: Wer kein Bargeld dabei hat, muss weit fahren. Erst in Palma de Mallorca sind Banken offen und Geldautomaten eingeschaltet. An der Playa de Palma soll das erst im Juni soweit sein.

Wenig offene Geschäfte: Wer Badelatschen oder Sonnencreme vergessen hat, findet kaum Geschäfte, wo er solche Dinge nachkaufen kann. Auch diese kleinen Geschäfte am Strand sollen erst im Laufe des Sommers öffnen.

Zu wenig los: Keine Bars, keine Discos. Das Chucca in Playa del Palma ist eine der wenigen Orte, die noch nach Mitternacht geöffnet sind. Sonst gibt es nur die Bands im Hotel, doch die spielen nur bis 23 Uhr. Dann ist meist auch in der ehemaligen Partyhochburg: Bettruhe.

Die Hygiene-Regeln: Einige halten die Vorschriften gegen eine Ausbreitung des Virus für übertrieben. Desinfektion plus Handschuhe plus Mundschutz plus Selbstbedienung für jedes Getränk — für einige Gäste war das zu anstrengend.

Die Presse: CNN, Time Magazine, SternTV, WDR und Die Zeit. Alle Medien waren in den ersten Tagen sowohl im Hotel als auch am Strand, in den Restaurants und streiften durch die Hauptstadt Palma. Den Reportern konnte keiner entrinnen – und nach dem fünften Interview lässt irgendwann das Urlaubsgefühl kräftig nach.

