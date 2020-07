Ein Bundespolizist bei der Arbeit. Die Bundespolizei hat im Kampf gegen mutmaßliche Schleuser am Mittwoch Häuser in fünf Bundesländern durchsucht.

Hannover. In fünf Bundesländern wurden am Mittwoch von der Bundespolizei Häuser durchsucht. Der Einsatz richtet sich gegen mutmaßliche Schleuser.

Großeinsatz gegen Schleuserbande in fünf Bundesländern

Die Bundespolizei geht in fünf Bundesländern gegen eine Gruppe mutmaßlicher Schleuser und Urkundenfälscher vor. In Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Baden-Württemberg gebe es im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover Durchsuchungen, teilte die Bundespolizei am Mittwochmorgen mit.

Dabei gehe es um den Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung. Weitere Angaben wurden nicht gemacht, um den Erfolg des Großeinsatzes nicht zu gefährden, wie es hieß. Im Laufe des Tages sollte es nähere Informationen geben.

Schleuserbande in Berlin Ende Juni bei Razzia aufgeflogen

Bereits eine Woche zuvor waren bei einer großen Razzia gegen eine Schleuserbande Wohnungen und eine Kneipe in Berlin durchsucht und zahlreiche Beweise beschlagnahmt worden. Ein Mann war dabei verhaftet worden.

Die Bande soll vor allem Albaner über Berlin nach Irland und weiter nach Großbritannien geschleust haben. Mehr als 170 Polizisten waren im Einsatz.

Die Schleuser hätten in einer Fälscherwerkstatt falsche Dokumente herstellen lassen, vor allem vermeintlich griechische oder italienische ID-Karten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Albaner seien dann meist von Italien nach Berlin gekommen. Oft flogen sie, manche fuhren mit dem Bus. In Berlin wurden ihnen die gefälschten Ausweise übergeben. Von den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld seien sie dann nach Dublin gereist, so der Sprecher. Von dort ging es weiter nach Großbritannien, wo sie auf Baustellen arbeiten wollten.

(dpa/ba)