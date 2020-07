Pubs und Restaurants in England eröffnen am "Super-Samstag" wieder

Sa, 04.07.2020, 16.18 Uhr

Nach mehr als drei Monaten Corona-bedingter Schließung mag so manches Bier in den englischen Pubs schal schmecken - das hat die Briten am Samstag jedoch nicht davon abgehalten, endlich wieder in ihre geliebten Kneipen zu strömen. In einer weiteren Stufe der Lockerung der Corona-Beschränkungen dürfen ab diesem Wochenende Restaurants, Pubs und Cafés sowie Kinos, Museen und auch Frisöre wieder öffnen.