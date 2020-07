Busfahrer weist auf Corona-Mundschutz hin - und ist jetzt hirntot

Bayonne. Ein Busfahrer in Frankreich wollte Unmaskierte ohne Fahrschein nicht in den Bus lassen. Die Gruppe prügelte brutal auf den Mann ein.

Ein brutaler Angriff auf einen Busfahrer in Frankreich sorgt für Entsetzen

Der Mann hatte eine Gruppe auf das Tragen des Mundschutzes hingewiesen

Daraufhin wurde er verprügelt und später von Ärzten für hirntot erklärt

Auch in Frankreich gilt wegen der Corona-Krise die Maskenpflicht. Ein französischer Busfahrer wollte eine Gruppe von Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz und Fahrschein deshalb nicht in den Bus lassen – und wurde dafür ins Krankenhaus geprügelt.

Wie die Polizei von Bayonne im Südwesten Frankreichs am Montag mitteilte, erlitt der Mann schwerste Kopfverletzungen und wurde nun für hirntot erklärt.

Corona: In Frankreich gilt Maskenpflicht

Ein Verdächtiger wurde nach dem Vorfall festgenommen, weitere gelten als flüchtig. Der Fahrer war am Sonntagabend von der Gruppe attackiert worden. Die Verdächtigen prügelten so stark auf den rund 50 Jahre alten Mann ein, dass er lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt. Er wurde bewusstlos in ein Krankenhaus in Bayonne eingeliefert. Lesen Sie hier: So sicher sind Mundschutz und Co. gegen Corona.

Aus Protest gegen die Gewalt traten am Montag zahlreiche Fahrer in der Stadt im französischen Baskenland spontan in Streik.

Als Reaktion auf den Angriff auf ihren Kollegen machten den Berichten zufolge Busfahrer des Verbunds von ihrem Recht Gebrauch, wegen hoher psychologischer Belastung ihre Arbeit temporär niederzulegen. Der Transport mit Bussen sei deshalb am Montag weitgehend lahmgelegt gewesen, berichtete France Bleu. Für die Busfahrer wurde demnach psychologische Betreuung bereitgestellt.

In Frankreich gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht. Vielerorts müssen Fahrgäste ihre Tickets zudem vorab am Automaten kaufen.

