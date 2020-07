Australien, Kroatien - Corona-Hotspots in diesen Ländern?

In Frankreich ist jetzt eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Hintergrund sind steigende Corona-Infektionszahlen.

In welchen Ländern steigen die Corona-Infektionszahlen besonders stark an?

Neben den stark betroffenen Ländern wie etwa den USA melden auch andere Länder Ausbrüche

Dazu gehören Israel, auch in Kroatien gibt es die Sorge, dass die Zahlen weiter steigen

Welche Länder sind die neuen Pandemie-Risikogebiete und Hotspots? Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick

Seit rund einem halben Jahr hält das neuartige Coronavirus die Welt in Atem. Mehr als vierzehn Millionen Menschen haben sich inzwischen angesteckt, rund 610.000 sind gestorben.

Die USA, Brasilien, Indien und Russland führen die Liste an. Aber auch in anderen Ländern werden mehr und mehr Infizierte registriert. Wo sind die neuen Hotspots der Seuche?

1. Corona-Hotspot: Serbien

Der Balkan war lange nicht auf dem Radarschirm der von Corona besonders betroffenen Regionen. Doch in Ländern wie Serbien spitzt sich die Lage zu. Insgesamt sind über 21.000 Infektionen in Serbien registriert, mehr als 480 verstarben (Stand 21. Juli).

Der Rat der EU-Staaten hat bereits verkündet, dass Bürger aus Serbien und Montenegro aufgrund der steigenden Infektionszahlen ab sofort nicht mehr in die EU einreisen dürfen. Erst Anfang Juli war der Reisestopp gelockert worden.

Zu dem rasanten Anstieg hat auch die Politik beigetragen, Massenveranstaltungen wie Fußballspiele mit 15.000 Zuschauern in Belgrad erlaubte. In Griechenland wurden 20 Urlauber aus Serbien positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die inkonsequente Politik des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hatten in der vergangenen Woche mehrfach Unruhen im Zentrum der Hauptstadt Belgrad ausgelöst. Lesen Sie hier: Auswärtiges Amt warnt – Diese Länder sind Corona-Risikogebiete.

Die EU-Kommission rief angesichts der Unruhen zur Deeskalation auf. „Die Entwicklungen, die wir seit zwei Tagen verfolgen, bieten Anlass zu Besorgnis“, sagte eine Sprecherin am vergangenen Donnerstag in Brüssel. Tausende Bürger protestierten allerdings auch friedlich in Belgrad und anderen serbischen Städten gegen die Corona-Maßnahmen.

In Serbien kam es mehrfach zu Ausschreitungen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

2. Nordmazedonien

In Nordmazedonien spitzt sich die Lage bereits seit Juni zu. In dem kleinen Land mit nur zwei Millionen Einwohnern wurden zwischen zwischenzeitlich 80 und 170 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Trotzdem wurden am 15. Juli Parlamentswahlen abgehalten.

Laut unseren Recherchen wurden in Nordmazedonien mehr als 9000 Infektionen und mehr als 400 Todesfälle verzeichnet (Stand 21. Juli). Auch im Nachbarland Bulgarien schnellte die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang Juni in die Höhe. Ähnlich verläuft die Entwicklung in Bosnien-Herzegowina, im Kosovo und in Albanien.

3. Kroatien

Auch in Kroatien steigen die täglichen Infektionszahlen seit dem 25. Juni an. Dabei galt die Pandemie dort zwischenzeitlich bereits als eingedämmt. Doch dann gab es allein in einem Kloster in Đakovo an einem Tag 36 neue Corona-Fälle. Allerdings sind steigende Infektionszahlen vor allem in der Region Slawonien und in Zagreb konzentriert. Die Urlaubsregionen Istrien und die dalmatinische Küste sind weit weniger betroffen.

Die Niederlande raten bereits von Reisen nach Kroatien ab. Die Regierung setzte das Risiko von „Gelb“ auf „Orange“, was heißt, das Bürger dazu aufgerufen werden, nur noch mit dringenden Gründen nach Kroatien zu reisen. Auch das Auswärtige Amt weist auf die steigenden Corona-Zahlen hin, verzichtet jedoch auf eine Reisewarnung.

„Das COVID-19-Infektionsaufkommen war in Kroatien über mehrere Wochen niedrig, nimmt zuletzt allerdings stark zu. Regionale Schwerpunkte sind bisher die Hauptstadt und das Umland von Zagreb, Slawonien sowie die Gespanschaft Split-Dalmatien”, heißt es auf der Internetseite.

Kroatien warb bereits wieder um Touristen. Nun steigen die Corona-Fallzahlen in dem Land wieder deutlich an. Foto: dpa Picture-Alliance / Dino Stanin / PIXSELL

4. Corona-Pandemie in Südafrika: Kapstadt besonders betroffen

Die Südspitze von Europas Nachbarkontinent hat die Corona-Pandemie besonders stark erwischt. Bis Dienstagmittag (21.07.) wurden mehr als 373.000 Corona-Infektionen und über 5000 Todesfälle registriert. Damit belegt Südafrika Platz 5 der vom Virus am meisten betroffenen Länder.

Am heftigsten von Corona gebeutelt ist die bei Touristen beliebte Region Westkap mit der Provinzhauptstadt Kapstadt. Mit einem der weltweit strengsten Lockdowns versuchte Südafrika seit Ende März die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Aber auf Druck der Wirtschaft wurden die Ausgangssperren Anfang Juni trotz der steigenden Zahl an Corona-Infektionen teilweise gelockert.

Experten rechnen damit, dass der Höhepunkt der Infektionswelle im August oder September zum Ende des südafrikanischen Winters erreicht wird. Das Land mit rund 56 Millionen Einwohnern führt von allen afrikanischen Staaten am meisten Tests durch.

5. Corona-Pandemie in Israel: Proteste wegen Corona-Maßnahmen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel ist so hoch wie nie zuvor. Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch (22.7.) mit, am Vortag seien mehr als 1970 Fälle gemeldet worden. Ein Wert von 2000 Neuinfektionen pro Tag gilt in dem Land als Marke für noch schärfere Einschränkungen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte bereits, es werde alles unternommen, um einen generellen Lockdown zu verhindern. Aber: „Es bleiben nicht viele Möglichkeiten, es ist keine normale Situation.“

Ausgangsbeschränkungen soll es vorerst nicht geben, dafür müssen aber Geschäfte, Einkaufszentren, Freiluftmärkte, Büchereien, Museen und Touristenattraktionen an Wochenenden geschlossen bleiben. Ausgenommen sind Lebensmittelläden und Apotheken. Seit dem 18. Juli dürfen am Wochenende auch Strände nicht mehr betreten werden.

Anders als zunächst beschlossen, dürfen Restaurants in Israel weiter Gäste bewirten. Auch Schwimmbäder und Fitnessstudios dürfen geöffnet bleiben. Der Coronavirus-Ausschuss des israelischen Parlaments hat entsprechende Schließungsbeschlüsse der Regierung aufgehoben.

Die Mitglieder des Gremiums stimmten mehrheitlich dafür, den Lokalen ihren Betrieb unter Wahrung der Corona-Vorschriften wieder zu ermöglichen, nachdem die Schließungen erst am frühen Morgen in Kraft getreten waren. Restaurants hätten nur noch Essen zum Mitnehmen oder zur Lieferung nach Hause anbieten dürfen. Gastronomen hatten vorab erklärt, sich nicht an die Maßgaben der Regierung zu halten und demonstriert.

Die israelische Regierung kann derzeit Notmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ohne vorherige Genehmigung des Parlaments umsetzen. Sie werden jedoch wieder aufgehoben, wenn das Parlament sie nicht nachträglich innerhalb von einer Woche billigt. Diese umstrittene Regelung hat sowohl bei Bürgern als auch bei Geschäftsleuten für Verwirrung gesorgt.

Proteste in Israel. Foto: JACK GUEZ / AFP

In Jerusalem versammeln sich seit Wochen immer wieder zahlreiche Menschen vor dem Anwesen von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, um gegen den Umgang der Regierung mit der Corona-Krise zu demonstrieren. Die Polizei geht teilweise mit Wasserwerfern gegen die Proteste vor. Mehrere Demonstranten wurden bereits festgenommen.

Zunächst hatte die israelische Regierung eine großflächige Ausbreitung des Virus verhindert, indem sie Mitte März eine strikte Ausgangssperre verhängt hatte. Ende Mai wurden viele Corona-Regeln aber gelockert, in der Folge schnellten die Infektionszahlen in die Höhe.

Netanjahu hat bereits eingeräumt, die Corona-Maßnahmen zu früh gelockert zu haben. Angesichts der Proteste kündigte er vor Kurzem finanzielle Soforthilfen für alle Bürger an. Experten kritisierten den Schritt und forderten stattdessen gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft.

7. Corona-Pandemie in Australien: Melbourne führt Maskenpflicht ein

Nach der Lockerung kommt der Lockdown. Australiens zweitgrößte Stadt Melbourne geht wegen eines Anstiegs der Corona-Infektionen erneut in einen sechswöchigen Lockdown. Seit Anfang Juni hatte die rund fünf Millionen Einwohner zählende Hauptstadt des Bundesstaates Victoria die Wirtschaft wieder geöffnet. Nun ist wieder eine strikte Ausgangssperren in Kraft.

Die Bürger dürfen bis mindestens 19. August nicht das Haus verlassen, außer zum Einkaufen von Lebensmitteln, zu Arzt- und Pflegebesuchen, zur Ausübung körperlicher Fitness oder um zu arbeiten. Am Sonntag führte Melbourne außerdem eine Maskenpflicht ein. Zuletzt habe es in Victoria, dessen Hauptstadt Melbourne ist, rund 300 Neuinfektionen und mehrere Todesfälle in Folge des Coronavirus gegeben.

Ab Mittwoch Mitternacht (Ortszeit) muss jeder der rund fünf Millionen Bewohner von Melbourne und dem benachbarten Mitchell Shire beim Verlassen des Hauses eine Maske oder einen Gesichtsschutz aufsetzen. Das Tragen sei „absolut“ notwendig, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, sagte Regierungschef Andrews. Wer ohne erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von 200 Australischen Dollar (122 Euro).

Menschen mit Schutzanzügen in der australischen Stadt Melbourne. Foto: Daniel Pockett / Getty Images

8. Corona-Pandemie in Peru: Lockerer Lockdown mit Folgen

Der Andenstaat Peru hat sich zu einem Corona-Notfall entwickelt. Bis Freitag, 19.7., waren in dem 32-Millionen-Land mehr als 350.000 Menschen infiziert. Mehr als 13.000 sind gestorben. Der frühe Lockdown der Regierung stieß an seine Grenzen, weil die Nöte der Menschen groß sind.

Anstatt die Häuser nur für dringend notwendige Nahrungsmitteleinkäufe zu verlassen, arbeiteten die Menschen wieder. Mehr als zwei Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung sind im informellen Sektor, also der Schattenwirtschaft beschäftigt. Und so gingen die Menschen viel zu früh wieder Schuhe putzen, Autos waschen und an ihre Straßenverkaufsstände.

Wenn man der Regierung um Präsident Martín Vizcarra etwas vorwerfen kann, dann, dass sie nicht konsequent genug die Einhaltung des Lockdowns durchgesetzt hat. In Chile, Kolumbien oder Kuba ist dies gelungen.

Mediziner versorgen einen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der peruanischen Hauptstadt Lima. Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP