Feuer in der Kathedrale von Nantes: Brandstiftung wahrscheinlich

Sa, 18.07.2020, 13.18 Uhr

Nach dem Feuer in der Kathedrale von Nantes ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Brandstiftung. Der Feuerwehr zufolge brach der Brand an drei verschiedenen Stellen in der Kirche aus.