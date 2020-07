Mo, 20.07.2020, 11.08 Uhr

Die französische Staatsanwaltschaft will keine Anklage gegen den 39-jährigen Mann erheben, der am Samstag nach dem Großbrand in der Kathedrale von Nantes festgenommen war. Er engagiert sich in der Kirche und war für die Schließung des Gebäudes verantwortlich.