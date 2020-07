Mo, 20.07.2020, 15.28 Uhr

Nach einer Reihe von Zugeständnissen an die sparsamen Länder und sehr heftigen Diskussionen scheint eine Einigung zum Corona-Hilfsfonds am vierten Tag des EU-Gipfels zumindest in Reichweite. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach in Brüssel von "unheimlich harten" Verhandlungen.