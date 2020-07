Deutsche in Bagdad auf offener Straße entführt

Di, 21.07.2020, 18.22 Uhr

Eine Deutsche ist in Bagdad auf offener Straße entführt worden. Nach Angaben aus irakischen Sicherheitskreisen wurde die Deutsche Hella Mewis am Montagabend vor ihrem Büro im Zentrum der irakischen Hauptstadt in ein Auto gezerrt und verschleppt.