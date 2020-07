Mallorca: Strände verkommen zur Party - Urlauber sorgen wieder für Ärger

Auf Mallorca hatten Hunderte Menschen getrunken, getanzt und gefeiert, ohne Schutzmaske zu tragen und ohne den in ganz Spanien vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten. Mallorca hatte daraufhin eine besonders strenge Maskenpflicht erlassen und alle Vergnügungslokale an der Playa de Palma und an einem anderen Boulevard im nahe gelegenen Magaluf zwangsgeschlossen.

Foto: Joan Mateu / dpa