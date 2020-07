Nach Corona-Ausbruch in Mamming: Tests und schärfere Kontrollen

Mo, 27.07.2020, 18.36 Uhr

Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Hof in Mamming geht Bayern verschärft gegen Verstöße in der Landwirtschaft vor. In dem Betrieb waren mehr als 170 Erntehelfer positiv getestet worden. Offenbar wurden Hygienevorschriften nicht konsequent umgesetzt.